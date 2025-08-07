「八曜和茶」周年慶玩出新花樣！3.00秒挑戰成功「整單飲料免費喝」
八曜和茶周年慶活動來囉！即日起至 8 月 18 日，全台八曜和茶門市迎來周年慶活動，以「3秒大對決」挑戰賓客眼明手快，只要在倒數計時器上精準按下「3.00秒」的瞬間，單筆3杯以上的消費立刻免費！即便挑戰失敗，也有限量好禮「HCY時尚防水二杯袋」免費贈送，讓喝茶也能玩得盡興。
主打無咖啡因和風茶飲的「八曜和茶」，自創立以來便以高顏值、高品質著稱，深受年輕族群與茶飲控喜愛。並將自然元素與日式風味融合，打造出兼具視覺與味覺的飲品新文化。每一杯都講究層次與回甘，打造茶飲界的優獨特風格。
活動期間，凡於門市或電話自取購買3杯以上任一品項飲品，並加入會員，即可獲得一次挑戰機會，挑戰成功免費請你喝。此活動僅限門市現場參與，不適用外送平台，結帳方式不限，建議提前規劃以避開人潮高峰。八曜和茶提醒，贈品數量有限，送完為止，想參加的茶友可要把握機會！
