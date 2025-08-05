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「爆漿餐包」吃哪家？超商美食遇強則強 2款餐包「經典奶油、茉香綠茶」口感、售價一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@jyun791004授權
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超商「爆漿餐包」PK！7-ELEVEN「起飛吧！奶油餐包」聯名星宇航空，經典口味百吃不厭；而全家便利商店則新推「茉香綠茶爆餡餐包」強勢應戰，不少網友嘗鮮都激讚「很濃厚的茶味 這款很厲害」。

7-ELEVEN與星宇航空跨界聯名，自7月23日起新推出「起飛吧！奶油餐包」，餐包外皮柔軟Q彈、內餡濃郁滑順。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與星宇航空跨界聯名，自7月23日起新推出「起飛吧！奶油餐包」，餐包外皮柔軟Q彈、內餡濃郁滑順。圖／7-ELEVEN提供

超商美食層出不窮，強度越發升級！7-ELEVEN最新攜手星宇航空推出「起飛吧！奶油餐包」，外皮柔軟Q彈，搭配吃得到糖粒的濃郁奶霜內餡，經典就是經典，怎麼吃不膩。

圖／IG@jyun791004授權
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而全家便利商店也不遑多讓，再度與美食YouTuber古娃娃品牌「WA!COOKIES」聯名打造「茉香綠茶爆餡餐包」，由於口味特殊吸引許多人嘗鮮，吃過的人表示「茉香綠茶奶油餡很香」、「內餡茶味很清香」，網友們更大推加熱吃，內餡遇熱融化超級爆漿，有人更形容像是喝了一杯綠茶拿鐵。

圖／IG@jyun791004授權
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全家再度攜手YouTuber古娃娃創立的甜點品牌「WA!COOKIES」，推出5款茶香新品。圖／全家便利商店提供
全家再度攜手YouTuber古娃娃創立的甜點品牌「WA!COOKIES」，推出5款茶香新品。圖／全家便利商店提供

價格部分，兩款餐包售價皆為39元，「起飛吧！奶油餐包」一份是2入，「茉香綠茶爆餡餐包」則有3個。餐包控現在免跑麵包店，也不用特別去牛排館，就近找超商就吃得到了。

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美食 超商 7-ELEVEN 星宇航空 全家便利商店

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