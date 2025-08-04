奈良美智聯名乖乖？最新聯名包裝曝光 台粉嗨喊：絕對買爆
不光奈良美智特展正夯！奈良美智於今(4)日在Threads上最新發布貼文，透露或將與台灣商品聯名，並附上兩張圖引發粉絲期待高喊「絕對買爆」、「我等不及了」。
奈良美智在Threads發文，有與台灣商品聯名的意向，並分享兩張圖片，便是擁有奈良美智聯名包裝的經典台灣零食「乖乖」，熟悉的LOGO與五香口味標記令台灣粉絲驚喜，讓人直呼「太可愛了～這樣怎麼捨得吃」、「想也沒想過 跟乖乖聯名欸」。
台灣在地經典零食「乖乖」雖是老字號，但時常推出話題聯名吸引消費者蒐集，若與奈良美智攜手推出聯名款，勢必將掀起一波秒殺級瘋搶潮，而實際聯名情況則需靜待官方公告。
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