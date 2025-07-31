「小仙島漢方茶飲」主打養生手搖新風潮！姓名這些字就享買1送1優惠、外送最高省105元

主打草本漢方與手搖飲創新融合的「小仙島漢方茶飲」，於2025年華麗轉型登場，正式推出全台首見「草本×奶茶」系列，並於七月底至八月初祭出超值優惠，吸引大批手搖控目光。品牌原名「仙島茶館」，這回以全新視覺與風味再出發，不僅保有中式草本韻味，更結合法式香水般的三段式風味設計，顛覆大眾對漢方飲品的傳統印象。

圖／取自小仙島漢方茶飲ig粉絲團

「小仙島」主打六款風味各異的老奶茶系列，包括經典紅茶搭配普洱與熟地的「熟奶茶」、融合堅果與花生粉的「生奶茶」，以及清新回甘的「明奶茶」，每款皆以無熱量的羅漢果糖調味，糖度固定無法調整，專為注重健康、控糖與減重族群打造。茶飲皆使用紐西蘭奶粉及鮮奶細火熬煮，呈現鍋煮奶茶般的醇厚口感，深受年輕族群與養生愛好者青睞。

圖／取自小仙島漢方茶飲ig粉絲團

圖／取自小仙島漢方茶飲ig粉絲團

為慶祝轉型，全新門市推出期間限定活動。自即日起至8月3日，凡姓名中含有「生、熟、薑、馥、蒡、明」任一字的消費者，出示證件即可享有老奶茶系列任選買一送一優惠，最高折抵135元。此外，7月底起同步與 foodpanda 推出外送專屬優惠，三杯奶茶或清味茶僅需300元，最高現省105元，成為今夏最超值的手搖選擇。

圖／取自小仙島漢方茶飲ig粉絲團

台北小仙島也於近日悄悄展開試營運，歡迎民眾前往台北市東區親自體驗這股漢方奶茶魅力。店址位於台北市敦化南路一段161巷26號，試營運期間預計將吸引大批手搖控朝聖。想喝到融合健康與風味的創新飲品，現在正是最佳時機。 圖／取自小仙島漢方茶飲ig粉絲團

圖／取自小仙島漢方茶飲ig粉絲團

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