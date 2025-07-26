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手搖新開幕買一送一！青山「免費喝＋73折」、UG「買1送1」開炸　台中、新北同步開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

手搖控快衝！這週末不喝不行啦，兩大超夯手搖品牌「青山 青茶專業製作」、「UG樂己」雙雙宣布開新店，分別插旗台中與板橋，不只帶來人氣飲品，還加碼「免費喝」、「買一送一」、「限量保冷袋」滿滿好康等著你！

青山二登台中！免費喝＋73折一次開送

圖／青山提供
圖／青山提供

高質感茶飲品牌「青山 青茶專業製作」，在台中插旗第二間分店「學士店」，7/26正式開幕。為歡慶開幕，當天只要來店就能免費獲得1杯指定飲品，可從人氣前三名：冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤中任選1杯，奶茶控或清茶派都能選到最愛！

不只如此，當天起還能享有第二杯起全品項5折優惠（每人限購5杯），7/27至7/29加碼全品項73折！青山粉趁現在衝一波。

UG進駐板橋商圈！茶后飲品買1送1

圖／UG樂己提供
圖／UG樂己提供

主打AI智能茶飲的品牌「UG樂己」則在7/25正式進駐新北板橋，板橋中正門市同步開幕，即日起至7/27，開幕活動直接祭出「指定飲品買1送1」優惠，最夯推薦就是「茶后級」的茶花紅烏龍，烏龍茶香中混合自然茶花與果香，喝一口就戀愛！

不只如此，8/7前凡至門市消費，每人還可獲得UG限量品牌保冷袋一個，質感系飲料＋週邊快來帶回家！

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青山 手搖

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