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梅香×辣味雙重暴擊！COMEBUY x 喜年來限時聯名「話梅雙星」回歸　買就送青花椒V餅乾

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COMEBUY提供
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梅香×辣味雙重暴擊！ 人氣手搖品牌 COMEBUY 再度推出風靡全台的「話梅系列」飲品，這次不只復刻回歸，更加碼與零食界國民品牌喜年來聯手出擊，打造今夏最嗨口味組合！只要買雙杯話梅飲，就送新品青花椒「爽辣V餅乾」，酸、麻、辣一次滿足。

圖／COMEBUY提供
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繼去年掀起熱潮的酸甜拍檔，COMEBUY今夏再度回歸，「話梅冰綠」選用台灣甲仙話梅，搭配茉莉綠茶，不僅去除茶澀，更帶出鹹甜回甘的獨特韻味；另一款「話梅檸檬綠」則加入黃金比例檸檬汁，酸爽程度再升級，冷熱皆宜，是不少門市店員的私藏推薦。

圖／COMEBUY提供
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COMEBUY與零食界國民品牌喜年來聯名全新登場的「爽辣V餅乾–青花椒口味」，延續V餅乾的經典脆感，加入濃郁青花椒風味，每一口都香麻酥脆，開袋即嗑根本停不下來。採用獨立小包裝，超適合追劇、看球賽、辦公偷嘴，甚至當作派對下酒菜也毫不違和。

圖／COMEBUY提供
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限時爽辣組合必追！強強合作聯手推出「酸麻上癮組合」，自8/1至8/31，凡購買一杯話梅冰綠＋一杯話梅檸檬綠（共兩杯），即贈送市價25元的新品—「爽辣V餅乾–青花椒口味」乙包！每筆交易限兌換一次，數量有限，送完為止。另外，COMEBUY同步推出設計感十足的「High翻雙杯袋」，活動期間可享優惠加購價，讓你飲料、餅乾、潮配件一次入手！

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