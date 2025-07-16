紅葉蛋糕開賣「奶油杯子蛋糕」！聯名「新楓之谷」20週年 4種口味「招牌鮮奶油」吃得到 買就送「2款限定贈品」超驚喜
紅葉蛋糕跟新楓之谷聯名了！台北老牌「紅葉蛋糕」最新攜手長壽手遊「新楓之谷」推出限量聯名蛋糕。有四種風味奶油杯子蛋糕一次集齊，還加送限定贈品，開動前手機先吃。
知名手遊「新楓之谷」迎來20週年，特別聯名「紅葉蛋糕」推出限定版奶油蛋糕，以遊戲裡的角色為靈感設計「4款奶油杯子蛋糕」，包含雪吉拉鮮奶油、菇菇寶貝楓糖伯爵、綠水靈抹茶和粉豆草莓，都吃得到招牌純手工打發鮮奶油，份量剛好不怕甜膩。而且不僅有專屬包裝盒，同步加碼再送「楓之谷經典角色插牌」及「專屬派對叉匙組」等限定贈品，一拿到手就有驚喜感。
值得注意的是，本次聯名款杯子蛋糕由於造型較特殊，不提供宅配，僅供官網下單門市自取，自取門市有仁愛總店、天母店、三重店、新莊店、永和店、新竹店等6間，7/27至8/17則因應父親節檔期暫停販售。更多注意事項請見官網。
紅葉蛋糕 X 新楓之谷20週年聯名蛋糕 販售資訊
口味：雪吉拉鮮奶油、菇菇寶貝楓糖伯爵、綠水靈抹茶和粉豆草莓
售價：420元/盒(4入)
自取門市：紅葉蛋糕仁愛總店、天母店、三重店、新莊店、永和店、新竹店
注意事項：限官網下單門市自取；因應父親節檔期，7/27至8/17暫停販售
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