紅葉蛋糕開賣「奶油杯子蛋糕」！聯名「新楓之谷」20週年 4種口味「招牌鮮奶油」吃得到 買就送「2款限定贈品」超驚喜

開業邁入第11年的手作甜點品牌「TaSweet 菓子屋」，宣佈台北新店即日起試營運，地點選在大安區瑞安街，將以外帶為主、僅提供少量內用座位。創辦人表示，經歷3個多月的裝潢，終於在本週完成整備，並感性回顧創業初衷：從光復南路起家、疫情間搬遷至宜蘭羅東，如今再度回歸台北，希望持續以甜點傳遞溫度，喜歡甜點的饕客可以衝去嘗鮮了。

2025-07-15 13:00