人氣甜點「TaSweet 菓子屋」重返台北！試營運只賣3天，每日現做的「水果蛋糕捲」口味1次看

開業邁入第11年的手作甜點品牌「TaSweet 菓子屋」，宣佈台北新店即日起試營運，地點選在大安區瑞安街，將以外帶為主、僅提供少量內用座位。創辦人表示，經歷3個多月的裝潢，終於在本週完成整備，並感性回顧創業初衷：從光復南路起家、疫情間搬遷至宜蘭羅東，如今再度回歸台北，希望持續以甜點傳遞溫度，喜歡甜點的饕客可以衝去嘗鮮了。

圖／取自TaSweet 菓子屋臉書粉絲團

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「TaSweet 菓子屋」以法式風格與復古元素的空間設計聞名，吸引不少甜點迷拍照打卡。主打商品為每日現做的「水果蛋糕捲」，用料講究且口味多變，包含招牌綜合水果、櫻桃開心果巧克力、蜜柑芒果紅茶脆皮等，深受喜愛，價格約在210至220元之間。此外，也有供應多款常溫甜點，如磅蛋糕、瑪德蓮等，適合外帶與送禮。

圖／取自TaSweet 菓子屋臉書粉絲團

圖／取自TaSweet 菓子屋臉書粉絲團

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新店試營運期間營業時間為每週五、六、日，下午1點至6點（售完為止），地址位於台北市大安區瑞安街224號，聯絡電話為02-2709-9096。值得注意的是店家提醒，目前主打外帶店，不提供洗手間使用，並建議顧客提早前往以免向隅。喜愛手作甜點的民眾，不妨趁試營運期間造訪，感受TaSweet甜而不膩的溫柔風味。

圖／取自TaSweet 菓子屋臉書粉絲團

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