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義美沒在輸！「10元霜淇淋聖代」倒數2天　全家「霜淇淋、奶昔」買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權、全家便利商店提供
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10元霜淇淋！不讓超商專美於前，義美推出「霜淇淋聖代」第2件10元，能吃到經典巧克力酥片和威化捲帶來的多層次口感。

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權
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即日起至7/14，義美推出限時「巧克力酥片霜淇淋聖代」第2件10元優惠（原價65元），平均一杯約38元，由經典濃郁牛奶霜淇淋搭配黑巧克力酥片、威化捲，層次豐富且消暑。活動限有霜淇淋機的門市適用，每人限購2組，依各店庫存為準、售完為止。

圖／義美提供
圖／義美提供

此外，今(13)日還有全家Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔買一送一，不限口味可自由選，愛呷冰的別錯過囉。

全家「仙仙仙草霜淇淋」，經典台味翻玩潮感。圖／全家便利商店提供
全家「仙仙仙草霜淇淋」，經典台味翻玩潮感。圖／全家便利商店提供

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