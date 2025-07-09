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夏天就是要吃冰！「再睡5分鐘」推霜淇淋新北台中搶先開賣，限時更只要29元
手搖飲品牌「再睡5分鐘」夏季推出全新甜點驚喜！品牌近日宣布，位於新北樂華與台中一中商圈的兩間門市，正式升級為霜淇淋販售據點，並於7月10日起限量開賣「NAP!n ICE霜淇淋」，同步祭出療癒優惠價，每份只要29元，讓粉絲一嚐沁涼風味。
主打三款口味的NAP!n ICE霜淇淋，包括經典的「招牌鹹奶蓋」、清新的「午茉綠」與綜合風味的「棉被午茉綠」。其中「招牌鹹奶蓋」完美重現招牌手搖飲的奶香與鹹香交融滋味；「午茉綠」則是將茉莉綠茶的清新茶香轉化為綿密口感；「棉被午茉綠」更貼心結合兩種風味，一口就能享受雙重幸福。
「再睡5分鐘」創立於2020年，以療癒系飲品設計與獨特口感在年輕族群中快速竄紅。此次推出霜淇淋系列，是品牌「全新升級企劃」的一環，期望將招牌飲品延伸至更多元化的甜點領域。
NAP!n ICE霜淇淋即日起於新北樂華門市與台中一中門市販售，原價45元，7月10日至10月9日推出限時優惠價29元。愛吃冰的你不妨揪團嚐鮮，用一支霜淇淋為夏日加點療癒風味！
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