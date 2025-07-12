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哈根達斯「10元多一球」迎國際冰淇淋節！萊爾富「迷你杯買3送3」、大潤發和全聯「品脫杯特價269元」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／南紡購物中心粉專、萊爾富提供
圖／南紡購物中心粉專、萊爾富提供

哈根達斯「一球10元」！7月的第三個星期日是「@@@國際冰淇淋節@@@」，哈根達斯特別推出「加10元多一球」優惠，倒數還有9天，想吃要把握！

圖／南紡購物中心粉專
圖／南紡購物中心粉專

哈根達斯歡慶國際冰淇淋節，即日起至7/20，凡至全台哈根達斯門市外帶杯裝雙球冰淇淋，即可以10元銅板價再多一球，邀請喜愛冰淇淋的你一同共襄盛舉。門市據點詳見官網

圖／哈根達斯提供
圖／哈根達斯提供

此外，萊爾富限時推出「哈根達斯迷你杯系列買3送3」，香草、草莓、巧克力、巧酥淇淋、開心果、夏威夷果仁、芒果等多種口味都可任搭（原價每杯129元），活動只到7/13。

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

大潤發全聯福利中心則推出420-473ml品脫冰品特價269元（原價359元），促銷口味、活動詳情及促銷期間依各門市公告為準。

圖／大潤發平鎮店粉專
圖／大潤發平鎮店粉專

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