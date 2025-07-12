哈根達斯「10元多一球」迎國際冰淇淋節！萊爾富「迷你杯買3送3」、大潤發和全聯「品脫杯特價269元」

人氣插畫角色「JOHN」將於7月2日至8月31日，首度在新北中和環球購物中心舉辦「COFFEE AND JOHN® SKAT TOUR 2025」快閃店，主打新品「JOHN乳包」隆重登場。這款外型吸睛、口感蓬鬆的生乳包（Maritozzo），選用北海道特級麵粉製作，內餡厚實奶香濃郁，並推出六款創意口味：卡士達、巧克力、開心果、野莓、鐵觀音與馬鈴薯，每日限量供應，售完為止。

2025-07-11 11:28