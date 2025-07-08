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又要剁手手了！可不可新冰茶「桑心太平楊」消暑開賣 買就送「限量手提紙杯套」 第二彈「楊梅成哥玩偶」爆萌必搶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／可不可熟成紅茶官網及業者提供
圖／可不可熟成紅茶官網及業者提供

可不可「水果系飲品」限定開賣！可不可熟成紅茶「夏日限定冰茶」新上市，酸甜清涼的消暑聖品非他莫屬，搭配限量杯套不僅好拿也好拍，更有粉絲必搶「成哥玩偶」第二彈超級值得收藏。

圖／可不可熟成紅茶官網
圖／可不可熟成紅茶官網

夏季手搖飲大戰！可不可熟成紅茶夏日新品「桑心太平楊」於7/9正式販售，以諧音梗品名跟上潮流，實為「楊梅桑椹冰茶」，選用當季桑椹與楊梅，保留其纖維與獨特香氣，再與春芽綠茶融合調製，一杯喝下超冰涼且無負擔，加上Q彈新配料「春梅凍」，微酸鹹甜風味超有層次。

桑心太平楊（楊梅桑椹冰茶），售價(M)55元、(L)65元。圖／可不可熟成紅茶提供
桑心太平楊（楊梅桑椹冰茶），售價(M)55元、(L)65元。圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

除「桑心太平楊」外，全飲品皆可以15元加購新配料「春梅凍」，調配專屬於你的夏季消暑手搖。為慶新品開賣，只要購買「桑心太平楊」即贈限量手提紙杯套乙個，成哥楊梅造型與繽紛色彩，不僅方便手提還超吸睛，適用於門市現場購買、電話訂購、線上點單及外送平台。

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

此外，Threads上熱議的那隻躺在飲料杯裡的小狗再次現身！第二彈超萌「楊梅成哥」玩偶吊飾再度引爆話題，7/9起，KEBUKE CLUB會員凡在門市點購新品「桑心太平楊」，即可以248元加購「楊梅成哥造型玩偶吊飾」，有別於第一彈的鳳梨頭套，本次換上限定楊梅造型，上次沒搶到的這次可別再錯過囉！

需注意的是，成哥玩偶限門市現場會元加購，單筆不限加購次數，數量有限、售完為止。加入可不可官方LINE好友綁定Ocard會員，還可享有不定期各式好康優惠喔。

圖／可不可熟成紅茶提供
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