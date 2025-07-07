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連3天「星巴克買1送1」！點得到新品「紫紅薯星冰樂」 再加碼一日限定「經典2夯品」特大杯買1送1免出門

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克買一送一！星巴克時常推出好友分享日活動，7/9至7/11，新推「連3日買一送一」優惠，紫紅薯新飲品都能點；還有外送平台「人氣2夯品」買一送一，爽喝特大杯星冰樂

示意圖。圖／摘自星巴克咖啡同好會
示意圖。圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克「集團同慶 好友分享日」於7/19至7/11每日11:00-20:00開跑，活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料可享買一送一，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠飲品不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不適用詳見官網

而新品「脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」也能在好友日期間買到，揪友半價開喝！

新品「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」於7/8開賣。圖／星巴克提供
新品「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」於7/8開賣。圖／星巴克提供

不僅如此，星巴克攜手外送平台foodpanda祭出「週二指定品項好友分享日」，7/8全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯「冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂」享買一送一，依門市現場庫存為主，售完為止。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克 集團同慶 好友分享日

活動時間：2025/7/9～7/11 11:00-20:00

優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

備註：每人每次至多買二送二；部分門市及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用

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