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蛋塔界最長！Comeme x PEPERO「60公分超長蛋塔」首聯名爆紅　期間限定「買蛋塔送PEPERO」全台限量開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

60公分超長蛋塔！爆紅蛋塔「Comeme 康蜜」首度攜手韓國經典巧克力棒「PEPERO」推出「超長聯名蛋塔」，即日起於全台門市限時、限量販售，超狂外型有買到必打卡發IG限動。

圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

蛋塔名店「Comeme 康蜜」新招不斷！首次與「PEPERO」合作打造全長達60公分的「超長聯名蛋塔」，除吃得到品牌經典塔皮外，內餡更升級選用法國進口可可粉調製蛋塔液，結合可可香與蛋香，口感絲滑令人一吃愛上，而外層部分則再擠上奶香濃郁白巧克力醬和酥脆巧克力碎片，豐富層次在口中爆開。

圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

這款新品蛋塔即起於全台Comeme門市開賣，限時限量販售。7/20前還有買一送一活動，凡購買一盒聯名蛋塔即贈PEPERO乙盒，甜點控絕對不容錯過。需注意的是，聯名蛋塔含巧克力成分，購買後建議盡速時用以維持最佳口感，並避免高溫久放。

圖／Comeme 康蜜粉專
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