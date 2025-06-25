南北名店聯手！暑假限定「戀愛系」多拿滋甜點 僅在2處開賣
當早午餐店和甜點店碰撞，會產生什麼火花呢？台北早午餐店「M One Cafe」與台南甜甜圈品牌「Perfe'dough」雙強合作聯名，推出一口爆餡的「優格冰淇淋多拿滋」，冰冰涼涼、酸甜入口不膩的這款甜點，只在兩個地方販售到9月底，甜點控們別忘了把握盛夏時節品嘗！
「M One Cafe」把店內招牌、全部用小農鮮奶不加一滴水做成的優格冰淇淋，擠進「Perfe'dough」的人氣手工「多拿滋」裡面，再搭配熱帶風味的鳳梨丁、果乾，變身「優格冰淇淋多拿滋」，一口咬下就爆餡，水果和優格的酸與多拿滋的甜完美融合，酸酸甜甜就像戀愛的感覺～消暑、清爽感迎面而來，獻給在夏天想吃甜點又怕膩的甜點控們！
這回兩間店聯手推出的「優格冰淇淋多拿滋」，可外帶及內用，從7/1開始一直販售到9/30止，在M One Cafe大安與新光A11兩間門市限時限量販售，賣完為止。
M One Cafe
大安：台北市大安區仁愛路四段27巷6-1號
新光A11：台北市信義區松壽路11號3樓
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