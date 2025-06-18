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限時快閃！「Krispy Kreme」跟上開心果熱潮 台灣限定口味月底開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Krispy Kreme
圖／Krispy Kreme

在全球颳起一陣旋風的開心果風潮，這次吹到了美式甜甜圈Krispy Kreme」囉！將在月底6/26開賣兩款限時限量的開心果甜甜圈，其中一款還是台灣獨有的口味，喜歡美式甜甜圈或是開心果香氣的人快查門市先做功課囉！

圖／Krispy Kreme
圖／Krispy Kreme

包著濃濃開心果卡士達的夾心貝，外面再淋覆上開心果巧克力，一咬不只爆餡，還有濃郁堅果香氣的開心果碎粒增添口感的「濃餡開心果」，難怪會在澳洲、英國爆紅；這次還在台灣推出限定口味「雪點開心果」，在「Krispy Kreme」的經典糖霜甜甜圈上，覆上絲滑開心果巧克力淋面，再在表面灑滿雪點酪乳粉，一入口吃到糖霜甜甜蜜香、堅果香和乳香，口感多層次，是夏季的清爽選擇。

圖／Krispy Kreme
圖／Krispy Kreme

Krispy Kreme推出的【開心果雙享．PISTACHIO DUO】兩款口味，從6/26起限量販售，只賣到7/24，只有一個月的時間；開賣後5天內，全門市還有「LINE 好友買一送一」和「飲品組合套餐」等優惠，要好好把握！

圖／Krispy Kreme
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開心果 甜甜圈 巧克力 堅果 Krispy Kreme

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