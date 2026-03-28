「Compose Coffee」台灣首店 3/30 開幕！BTS V 最愛、必喝菜單與南京復興門市資訊全攻略

廣大阿米（ARMY）與咖啡控注意了！在韓國擁有超過 3,000 間門市、由天團 BTS 成員 V（金泰亨） 代言的連鎖咖啡巨頭 Compose Coffee 正式插旗台灣。首間門市選址於台北市中山區，鄰近捷運南京復興站，預計於 3 月 30 日正式營運。這股席捲韓國街頭的「黃色旋風」究竟有什麼魅力？本文為你整理開幕資訊與必點清單。

圖／取自Compose Coffee官網

韓國「平價咖啡三巨頭」：高品質與極致 CP 值的結合

Compose Coffee 自 2014 年於釜山發跡，憑藉高品質與親民價格，與 Ediya、Mega Coffee 並稱為韓國平價咖啡三大代表。品牌主打「自家烘焙」的精品級豆材，並選用優質有機農牛奶，讓上班族與學生能以實惠價格享受到層次豐富的咖啡。這種「平價而不廉價」的品牌定位，使其在韓國競爭激烈的咖啡市場中，成為不可或缺的「國民咖啡」。

圖／取自Compose Coffee官網

必喝清單推薦：跟著 V 點這杯「蜂蜜柚子茶」

除了經典的義式咖啡，來到 Compose Coffee 絕不能錯過代言人 V 的同款風味：

• 蜂蜜柚子茶： V 在採訪中提到這是他從小到大最愛的溫暖滋味，酸甜清新。

• 維也納拿鐵： 網友一致推崇的明星商品，厚實奶霜與醇厚咖啡完美交織。

• 紅豆牛奶年糕冰沙： 視覺與口感雙重享受，喝起來就像在品嚐道地的韓式甜點。

• 桃子冰茶加濃縮： 韓式混搭風格的經典代表，酸甜中帶點微苦，層次感十足。

圖／取自Compose Coffee官網

圖／取自Compose Coffee官網

Compose Coffee 台北首店：地址與開幕資訊

台灣首店的裝潢延續了首爾門市的標誌性黃色調，讓消費者彷彿瞬間移動到韓國。店員也預告開幕當天將推出限定款飲品，想親身感受連 V 都著迷的精品口感，記得準時前往朝聖！

• 地址： 台北市中山區遼寧街 116 巷 2 號 1 樓（捷運南京復興站 1 號出口）

• 開幕日期： 2026 年 3 月 30 日

• 亮點： BTS V 代言、韓國連鎖咖啡龍頭、超高 CP 值精品豆。

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