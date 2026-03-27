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搶先預購時間曝！ 7-ELEVEN愚人節限定「無焦糖布丁」18元開賣，會員限量1萬組

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」。圖／7-ELEVEN提供 陳立儀
統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」。圖／7-ELEVEN提供 陳立儀

瞄準話題節慶商機，7-ELEVEN再度以創意甜點吸引目光，宣布將於4月1日愚人節推出限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」，主打顛覆經典的全新風貌。這款布丁捨去過往標誌性的焦糖醬，改以整顆金黃色外型登場，視覺與口感都帶來新鮮感，單顆售價18元，數量有限、售完為止。

「焦糖出走咘布」將經典的底部焦糖層完全移除，讓整顆布丁呈現純粹、飽滿的金黃色澤。圖／7-ELEVEN提供 黃筱晴
「焦糖出走咘布」將經典的底部焦糖層完全移除，讓整顆布丁呈現純粹、飽滿的金黃色澤。圖／7-ELEVEN提供 黃筱晴

延續去年萬聖節「翻轉布丁」掀起的搶購熱潮，今年再以「焦糖消失」為話題，成功在社群引發討論。業者表示，此次新品不僅呼應愚人節的趣味氛圍，也希望透過創意改版，帶給消費者不同以往的品嚐體驗。

為回饋會員支持，7-ELEVEN同步推出uniopen PRIMA訂閱會員專屬預購活動，於3月30日上午11時起至4月1日23時59分開放搶先訂購。「焦糖出走咘布」限量1萬組，每人限購1組，預期將再掀一波搶購熱潮。

「統一布丁 焦糖出走咘布」將於3月30日上午11點至4月1日晚上11點59分推出訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供 陳立儀
「統一布丁 焦糖出走咘布」將於3月30日上午11點至4月1日晚上11點59分推出訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供 陳立儀

業者提醒，各門市到貨時間可能略有差異，實際販售情況以店舖現場為準。隨著節慶限定商品持續推陳出新，也讓便利商店甜點市場競爭更加熱絡。

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