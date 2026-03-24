愚人節最鬧手搖！ 清心福全「荔枝白」黑珍珠變白珍珠 4／1限定「拉拉褲杯套」只送不賣

愚人節還沒到，手搖飲清心福全先出招！延續去年引發熱議的「珍珠白」（白開水＋珍珠），今年再度挑戰，推出視覺系新飲品「荔枝白」，將經典的黑色珍珠全面變身成「白玉珍珠」，用純白、清透的層次感搶佔IG版面。最讓人噴飯的是，今年愚人節當天竟然要送飲料穿「拉拉褲」，超有梗的周邊快筆記下來！

圖／清心福全提供

清心福全自3月18日起，全台門市將陸續將大家熟悉的黑色珍珠換成晶瑩剔透的「白色珍珠」。同步推出的期間限定飲品「荔枝白」，以荔枝果漿為基底，結合Q彈的白玉珍珠，每杯售價60元。清涼的果香風味在春天喝起來格外清爽，不過要注意，這款是「白珍珠限定」，若門市珍珠售完，該款飲品也會同步停售。

圖／清心福全提供

清心福全在4月1日愚人節當天更準備了超狂贈品—「清心福全杯套-拉拉褲款」。這款杯套採用特殊的三角立體剪裁，完美包覆杯身底部，外型就像幫飲料穿上了一件超萌的「小褲褲」！這款杯套採「只送不賣」模式，於4月1日上午11點正式開送，消費者只要消費滿178元即可免費獲得一份，送完為止。

圖／清心福全提供

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