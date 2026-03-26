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麥當勞聯名奧斯卡動畫《KPop Demon Hunters》推主題餐！3/31美國開跑掀「選邊站」熱潮

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自美國麥當勞官網
圖／取自美國麥當勞官網

全球速食品牌麥當勞再掀跨界話題，宣布攜手Netflix人氣動畫KPop Demon Hunters推出期間限定聯名餐點。該片不僅在全球串流平台創下高人氣，更一舉奪下2026年奧斯卡金像獎「最佳動畫長片」，話題持續延燒，也讓此次合作備受矚目。

圖／取自美國麥當勞官網
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本次聯名將於3月31日率先在美國登場，主打「選邊站」概念，讓粉絲在劇中兩大陣營HUNTR/X與Saja Boys之間做出選擇。從餐點內容、外包裝設計到隨附的角色收藏卡，皆緊扣角色設定與世界觀，打造沉浸式的追星與用餐體驗。

圖／取自美國麥當勞官網
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此次麥當勞與《KPop Demon Hunters》的聯名系列包含兩大主題餐點，分別以正反兩派為靈感設計，帶來截然不同的風味與視覺風格。餐點融合韓式元素，像是韓風調味薯條、甜辣與芥末風味沾醬等，呈現濃厚K-pop文化特色；同步推出的創意甜點「Derpy McFlurry」，則以香草冰淇淋搭配莓果爆珠，增添層次口感。

圖／取自美國麥當勞官網
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圖／取自美國麥當勞官網
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《KPop Demon Hunters》以K-pop女團化身獵魔人的設定廣受歡迎，結合音樂、動作與奇幻題材，成功吸引全球粉絲關注。此次跨界合作不僅延續電影熱度，也將影視IP融入日常飲食，創造全新體驗。隨著奧斯卡光環加持與韓流文化持續席捲國際，從影視到速食品牌的跨界聯名，也再度展現娛樂與餐飲結合的強大吸引力，預料將掀起新一波搶購與收藏熱潮。

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