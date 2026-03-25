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星巴克「買1送1」來了！只有這天「快閃9小時」 同步喝85℃第二杯半價、小七買5送2超省

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

咖啡控快筆記！3月底這波連鎖咖啡與超商優惠接力登場，不管是星巴克歡慶28週年好友分享日，還是85℃週五咖啡日回歸經典，連7-ELEVEN CITY CAFE都推出買5送2超殺省錢喝法！

星巴克「歡慶28週年」！限時9小時買一送一

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

連鎖咖啡星巴克迎來28週年慶，特別祭出「好友分享日」回饋粉絲！就在3月27日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

需要注意的是，每人每次至多買二送二，且飲料限當場領取。此活動不適用於部分指定門市、車道服務、外送外賣及行動預點，建議出發前先確認官網公告。

85℃咖啡第二杯半價！「苦瓜爆檸」清爽回歸

圖／85℃提供
圖／85℃提供

85℃也於3月27日祭出「周五咖啡日」優惠，全台門市皆享有中大杯咖啡系列第二杯半價。店家更提供經典義式、厚咖啡、鉑金獎咖啡豆三種不同風味供民眾挑選。

而去年引發社群熱議的創意苦瓜系列也回歸，「苦瓜爆檸茶」與「苦瓜爆檸咖啡」將於3月26日起全台同步回歸。選用清新茶底與香醇咖啡，加入檸檬果香與苦瓜片，帶來微苦回甘的清爽口感，層次感風味十足快嚐鮮。

7-ELEVEN超值組！特大杯美式、拿鐵「買5送2」

7-ELEVEN從3月25日至3月31日推出CITY CAFE多款特大杯優惠，同品項買5送2超划算，包含有「特大杯美式、特大杯拿鐵、西西里風檸檬／檸檬氣泡咖啡、大杯卡布奇諾」，咖啡控把握這一週省荷包好時機！

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

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星巴克 咖啡 7-ELEVEN 85℃

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