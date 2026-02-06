開運爽喝星巴克！ 周五限定「買一送一」周末「第二杯半價」 全新「福氣達摩小熊」療癒必收

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

開運爽喝星巴克手刀衝！ 星巴克祭出超狂「限時優惠」，不僅週五有大家最愛的買一送一，週末六日透過外送平台也能爽喝第二杯半價。此外，星巴克更同步推出萌度爆表的「達摩開運系列」，讓可愛的Bearista化身吉祥物達摩，陪你開運過好年！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

想要省荷包喝咖啡就趁現在！即日起至2月10日（二），星巴克與外送平台推出聯手優惠：

週五限定（foodomo）： 每週三、四、五於 foodomo 點購兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」、「特選美式」或「焦糖可可碎片星冰樂」，即可享有買一送一優惠，平均一杯不到百元，半價就能爽喝。

週末限定（foodpanda）： 週六、日點購大杯（含）以上指定飲品，包含「特選馥郁那堤」、「醇濃抹茶那堤」、「鹹焦糖風味福吉茶那堤」及「摩卡」，皆享第二杯半價外送優惠，放假日免出門也能宅家享受。

達摩Bearista超萌登場！馬克杯、鑰匙圈、隨身包必搶

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克2026春季最受矚目的就是「達摩開運系列」首推三款達摩馬克杯，分別代表「福氣（黑）」、「鴻運（紅）」及「財氣（黃）」，圓滾滾的杯身搭配Bearista小熊臉龐，吸睛度滿分。

「金喜達摩MINI熊寶寶」則變身最可愛的開運小物；若想隨身帶著走，還有「福氣達摩小熊造型包」、「吉利達摩小熊鑰匙圈」及「安康達摩手機腕繩組」，每一款都蘊含平安與順遂的美好寓意。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

推出多款功能性包款。包括「祝福達摩小熊提袋」、「財運逹摩小熊隨行收納袋」，以及質感十足的「褔氣逹摩小熊針織背心提袋」，無論是日常使用或是作為過年送禮，都能帶來一整年的好福氣，身為星巴克鐵粉絕對不能錯過這波收藏機會。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克 買一送一
