快訊

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

凍漲5年撐不住…行天宮銅板美食名店將漲價 網友一面倒力挺

說好鼓勵不浪費？民眾曝故宮晶華吃飯打包被多收包材費 北市府回應

星巴克歲末買一送一來了！12/29一日限定「大杯飲料買1送1」 加碼外送「福吉茶那堤」爽喝第2杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
星巴克推出「歲末年終 感謝有你 好友分享日」12/29一日限定開喝。圖／星巴克提供、翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
星巴克推出「歲末年終 感謝有你 好友分享日」12/29一日限定開喝。圖／星巴克提供、翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

歲末年終就是要和好友一起喝星巴克！星巴克推出「歲末年終 感謝有你 好友分享日」，12月29日單日限定大杯以上飲料買一送一！同步還有維也納風抹茶那堤暖心回歸，外送平台限定新飲品半價或雙杯優惠，咖啡控筆記衝一波！

圖／翻攝星巴克官網
圖／翻攝星巴克官網

星巴克「歲末年終 感謝有你 好友分享日」於12/29開跑！當天11:00-20:00，到門市購買兩杯大杯（含）以上、容量/冰熱/口味一致的飲料，就享買一送一優惠，超適合約三五好友一起分享。優惠不包含太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

要注意的是，每人每次最多買二送二，飲料要當場領取，而部分指定門市、車道服務、外送、電話預訂與行動預點都不適用，詳情上官網查詢最準。

除了買一送一，星巴克冬日必喝深受喜愛的「維也納風香醇那堤」與新品「維也納風抹茶那堤」，濃郁奶油搭配咖啡或抹茶，現正暖心上市。

維也納風香醇那堤與維也納風抹茶那堤。圖／星巴克提供
維也納風香醇那堤與維也納風抹茶那堤。圖／星巴克提供

不想出門的懶人也有福！外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」以香醇焙茶牛奶為基底，加入咖啡香與微鹹奶油，療癒又層次豐富；另一款回歸人氣「焦糖奶香星享那堤」，焦糖那堤上鋪滿冰涼焦糖奶油與淋醬，絲滑甜香讓人上癮。兩款即日起皆只在foodpanda和foodomo外送平台登場。

foodpanda從12/26到2026/1/6，點兩杯大杯以上「鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤或馥列白」，享第二杯半價；foodomo則從12/26到2026/1/13推出「福星再升級 230元雙杯組」，兩杯大杯指定飲品只要230元，限時優惠，不容錯過。

焦糖奶香星享那堤與鹹焦糖風味福吉茶那堤。圖／星巴克提供
焦糖奶香星享那堤與鹹焦糖風味福吉茶那堤。圖／星巴克提供

星巴克歲末優惠超給力，無論門市買一送一還是外送半價雙杯，都讓咖啡迷荷包省很大～

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

星巴克 外送 買一送一

相關新聞

星巴克歲末買一送一來了！12/29一日限定「大杯飲料買1送1」 加碼外送「福吉茶那堤」爽喝第2杯半價

星巴克歲末買一送一來了！12/29一日限定「大杯飲料買1送1」 加碼外送「福吉茶那堤」爽喝第2杯半價

半夜不想回家？ 台北深夜咖啡廳　三間「開到半夜」的夜貓基地

半夜還不想睡、也不想回家？這次小編把夜晚交給台北的三家深夜咖啡廳：有把鹹甜玩出新高度的抹More、靜到能聽見翻頁聲的珈琲寶山，以及開到凌晨四點、還能吃到熱騰騰水餃的Sugar Man Café。如果你也在找「夜貓子避風港」，就跟著小編的路線，一杯咖啡、一塊蛋糕，把夜晚慢慢過完吧。

「髒髒咖啡」五星好評引熱議！隱身街角「D23 Coffee Roasters」早晨一杯保證難忘

隱身在中山區巷弄間的「D23 Coffee Roasters」，距離捷運松江南京站步行約10分鐘，入口不在大馬路邊，而是藏在建國北路二段建築側面，少了顯眼招牌，卻多了一分探索的趣味。循著空氣中飄散的咖啡香轉進側邊，映入眼簾的是簡約溫潤的空間，一台烘豆機與陳列自家烘焙咖啡豆的牆櫃，構成店內最鮮明的風景，座位不多，卻更突顯專注於咖啡本質的態度。

限時買一送一！TWG Tea台灣首間外帶店 新光三越A8登場

國際精品茶品牌TWG Tea在台灣開啟首間外帶店，展開品茶的新篇章。全台首間結合精品購物與外帶茗茶服務的概念店，即日起在...

12月開喝「咖啡優惠懶人包」！超商佛心「買12送12」 星巴克、CAFE!N「買1送1」省荷包

12月「咖啡優惠懶人包」一次看！ 超商佛心「買12送12」 星巴克、CAFE!N「買1送1」開喝省荷包

聖誕最強檔！ 星巴克12／5「全品項85折」+限時「外送買1送1」　CAMA寄杯買22送3

聖誕最強檔！ 星巴克12/5「全品項85折」＋外送買一送一券　CAMA寄杯買22送3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。