星巴克歲末買一送一來了！12/29一日限定「大杯飲料買1送1」 加碼外送「福吉茶那堤」爽喝第2杯半價

歲末年終就是要和好友一起喝星巴克！星巴克推出「歲末年終 感謝有你 好友分享日」，12月29日單日限定大杯以上飲料買一送一！同步還有維也納風抹茶那堤暖心回歸，外送平台限定新飲品半價或雙杯優惠，咖啡控筆記衝一波！

圖／翻攝星巴克官網

星巴克「歲末年終 感謝有你 好友分享日」於12/29開跑！當天11:00-20:00，到門市購買兩杯大杯（含）以上、容量/冰熱/口味一致的飲料，就享買一送一優惠，超適合約三五好友一起分享。優惠不包含太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

要注意的是，每人每次最多買二送二，飲料要當場領取，而部分指定門市、車道服務、外送、電話預訂與行動預點都不適用，詳情上官網查詢最準。

除了買一送一，星巴克冬日必喝深受喜愛的「維也納風香醇那堤」與新品「維也納風抹茶那堤」，濃郁奶油搭配咖啡或抹茶，現正暖心上市。

維也納風香醇那堤與維也納風抹茶那堤。圖／星巴克提供

不想出門的懶人也有福！外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」以香醇焙茶牛奶為基底，加入咖啡香與微鹹奶油，療癒又層次豐富；另一款回歸人氣「焦糖奶香星享那堤」，焦糖那堤上鋪滿冰涼焦糖奶油與淋醬，絲滑甜香讓人上癮。兩款即日起皆只在foodpanda和foodomo外送平台登場。

foodpanda從12/26到2026/1/6，點兩杯大杯以上「鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤或馥列白」，享第二杯半價；foodomo則從12/26到2026/1/13推出「福星再升級 230元雙杯組」，兩杯大杯指定飲品只要230元，限時優惠，不容錯過。

焦糖奶香星享那堤與鹹焦糖風味福吉茶那堤。圖／星巴克提供

星巴克歲末優惠超給力，無論門市買一送一還是外送半價雙杯，都讓咖啡迷荷包省很大～

