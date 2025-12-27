星巴克歲末買一送一來了！12/29一日限定「大杯飲料買1送1」 加碼外送「福吉茶那堤」爽喝第2杯半價
歲末年終就是要和好友一起喝星巴克！星巴克推出「歲末年終 感謝有你 好友分享日」，12月29日單日限定大杯以上飲料買一送一！同步還有維也納風抹茶那堤暖心回歸，外送平台限定新飲品半價或雙杯優惠，咖啡控筆記衝一波！
星巴克「歲末年終 感謝有你 好友分享日」於12/29開跑！當天11:00-20:00，到門市購買兩杯大杯（含）以上、容量/冰熱/口味一致的飲料，就享買一送一優惠，超適合約三五好友一起分享。優惠不包含太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
要注意的是，每人每次最多買二送二，飲料要當場領取，而部分指定門市、車道服務、外送、電話預訂與行動預點都不適用，詳情上官網查詢最準。
除了買一送一，星巴克冬日必喝深受喜愛的「維也納風香醇那堤」與新品「維也納風抹茶那堤」，濃郁奶油搭配咖啡或抹茶，現正暖心上市。
不想出門的懶人也有福！外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」以香醇焙茶牛奶為基底，加入咖啡香與微鹹奶油，療癒又層次豐富；另一款回歸人氣「焦糖奶香星享那堤」，焦糖那堤上鋪滿冰涼焦糖奶油與淋醬，絲滑甜香讓人上癮。兩款即日起皆只在foodpanda和foodomo外送平台登場。
foodpanda從12/26到2026/1/6，點兩杯大杯以上「鹹焦糖風味福吉茶那堤、焦糖奶香星享那堤或馥列白」，享第二杯半價；foodomo則從12/26到2026/1/13推出「福星再升級 230元雙杯組」，兩杯大杯指定飲品只要230元，限時優惠，不容錯過。
星巴克歲末優惠超給力，無論門市買一送一還是外送半價雙杯，都讓咖啡迷荷包省很大～
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言