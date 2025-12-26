「髒髒咖啡」五星好評引熱議！隱身街角「D23 Coffee Roasters」早晨一杯保證難忘

隱身在中山區巷弄間的「D23 Coffee Roasters」，距離捷運松江南京站步行約10分鐘，入口不在大馬路邊，而是藏在建國北路二段建築側面，少了顯眼招牌，卻多了一分探索的趣味。循著空氣中飄散的咖啡香轉進側邊，映入眼簾的是簡約溫潤的空間，一台烘豆機與陳列自家烘焙咖啡豆的牆櫃，構成店內最鮮明的風景，座位不多，卻更突顯專注於咖啡本質的態度。

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

來到D23，幾乎每桌都能看到那杯被譽為「必點」的招牌髒髒咖啡。熱騰騰的濃縮咖啡覆在冰涼牛奶之上，看似黑白分明的層次一上桌就十分吸睛。店家特別提醒不需攪拌，直接入口才能感受精華：第一口是溫熱濃縮帶來的厚實香氣，苦韻卻意外清爽不澀，隨即被底層冰牛奶的柔滑與甜潤包覆，冷熱交織之間，咖啡香與奶香取得恰到好處的平衡，口感綿密順口，層次鮮明，被不少咖啡老饕評為水準極高的Dirty代表。

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

除了髒髒咖啡，店內拿鐵與手沖同樣展現穩定實力，搭配可頌、肉桂捲等甜點，作為午後小憩也相當合適。雖然空間不大、不適合久坐，但若讀者願意為一杯好咖啡「轉個彎」，D23 Coffee Roasters 的招牌髒髒咖啡，絕對值得專程前來。

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

圖／旅遊美食作者 萊點特別拍攝

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」