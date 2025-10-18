第二波來襲～「星巴克 x Miffy」推粉嫩聯名新品 台灣限定5款周邊記得先收

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／星巴克 提供
圖／星巴克 提供

上一次沒收到限定周邊的粉絲快看！星巴克再次和米菲兔帶來第二波聯名商品，將在10/21在全門市和線上同步開賣，這回一定要把握機會入手！

圖／星巴克 提供
圖／星巴克 提供

這次星巴克的聯名系列，以融入Miffy 70周年元素為主題，帶來共16款嫩粉綠色系的聯名新品，最受矚目的就是台灣限定的5款周邊了！分別是「穿上綠圍裙的Miffy吊飾、隨身保溫瓶、冷水壺和超實用的手提包及隨行杯袋」，真的讓粉絲們等不及要讓粉粉嫩嫩溫柔的Miffy每天療癒自己了～

圖／星巴克 提供
圖／星巴克 提供

除了地區限定的商品之外，另外還有馬克杯、不鏽鋼杯及玻璃杯組等超高實用度新品，在即將進入秋冬的這個時間點來得正巧，剛好為自己儲備暖暖力量，迎接寒冷的冬天！

圖／星巴克 提供
圖／星巴克 提供

圖／星巴克 提供
圖／星巴克 提供

