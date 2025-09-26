星巴克買一送一！ 歡慶連假喝「星巴克星冰樂」、開搶超萌「星座小熊布章」 85℃推水果咖啡「第2杯半價」

咖啡控有福了！ 迎接連假，星巴克今（26）日祭出「好友分享日」全台買一送一活動，包含最受歡迎的星冰樂在內，CP值超高。緊接著9月27日再加碼「星座小熊布章」限量贈品，萌翻咖啡迷。另一方面，85℃也搭上10月1日世界咖啡日，推出水果系列咖啡第二杯半價，還有應景萬聖節甜點同步登場。

星巴克好友分享日 迎接假期

圖／星巴克官網

星巴克表示，9月26日（五）11:00至20:00於全台門市推出「迎接假期 好友分享日」優惠，購買兩杯大杯（含）以上相同品項飲料，即可享買一送一優惠。平均換算下來，一杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽只要55元、美式咖啡57.5元就能喝到，超人氣的星冰樂與巧克力可可碎片更是均價75元入手。

圖／星巴克提供

不過提醒消費者，優惠不適用於部分指定門市與車道服務、外送、行動預點等，每人每次最多買二送二，且飲品需當場領取，依各門市現貨供應為準。

星座小熊布章 12款隨機超可愛

圖／星巴克提供

星巴克9月27日（六）再推出「遇見你的星座熊！」活動，凡單筆交易以原價購買兩杯大杯（含）以上飲料，就能獲得「Bearista星座小熊布章」1枚（可累贈，共12款，隨機發送，數量有限）。

圖／星巴克官網

每一款小熊布章都換上星座造型，手上還拿著經典咖啡杯，小巧布章可熨燙在衣服、帽子或包包上，讓粉絲DIY打造專屬風格，可愛到爆棚。

85℃加碼 萬聖節蛋糕＋水果咖啡半價

圖／85℃提供

85℃也在10月1日世界咖啡日推出限定優惠，購買任一水果系列咖啡，第二杯享半價。同時，85℃還推出應景萬聖節甜點，包括萬聖幽靈、搗蛋巫師切片蛋糕，以及6吋萬聖派對蛋糕，外型搞怪又吸睛，為10月增添滿滿節慶氛圍。

圖／85℃提供

