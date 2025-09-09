星禮程買一送一快衝！ 星巴克超萌「黑貓系列」9／10開搶 黑貓杯、貓咪冷水壺、娃包掛飾一次全曝光

貓奴們準備尖叫啦！星巴克再度釋出超萌新品，這次直接把「黑貓」搬上周邊，從馬克杯、冷水瓶到娃包掛飾，萌到讓人荷包瞬間淪陷，貓控這波新品根本沒得逃！目前還有星巴克星禮程會員「星享成雙好友分享買一送一」，快揪咖友喝起來！

線上門市黑貓系列商品搶先登場。圖／星巴克提供

這波「貓咪系列」新品陣容超強大，最受矚目的就是超療癒「貓咪造型杯蓋馬克杯」與「32oz沐綠貓咪冷水壺」。馬克杯頂著可愛小貓，實用又充滿收藏價值；冷水壺則以大容量設計，讓日常補水變得更有儀式感。更棒的是，金星會員只要用260顆星就能免費兌換其中一款，實在太划算。

「貓咪造型杯蓋馬克杯」、「32OZ沐綠貓咪冷水壺」。圖／星巴克提供

貓咪造型杯蓋馬克杯，售價$800。圖／星巴克提供

32OZ沐綠貓咪冷水壺，售價$880。圖／星巴克提供

粉絲最期待的「黑貓系列」也同步出場，9/10線上門市搶先開賣，10/1起實體門市更開放金星會員兌換。像是「星眸黑貓馬克杯」，直接把俏皮尾巴做成握把，巧思滿分；還有印滿各種黑貓表情的「萌眼黑貓不鏽鋼彈蓋瓶」，單手輕鬆開關，隨行攜帶超方便。

星眸黑貓馬克杯，售價$680。圖／星巴克提供

萌眼黑貓不鏽鋼彈蓋瓶，售價$1,080。圖／星巴克提供

這回生活小物也萌度爆表！「黑貓萌掌瓷盤組」，不管用來擺小點心還是收納飾品，都能讓桌面瞬間升級可愛氛圍；「星眸黑貓透明收納包」，外層毛茸茸的觸感加上貓耳與拉鍊尾巴，讓人一摸就停不下來；首次登場的「綠圍裙黑貓掛飾娃包組」黑貓變身迷你咖啡師，還能收納在專屬小包，更是娃控們一定要收。

綠圍裙黑貓掛飾組，售價$780。圖／星巴克提供

黑貓萌掌造型瓷盤組，售價$780。圖／星巴克提供

星眸黑貓透明收納包，售價$580。圖／星巴克提供

星巴克同時推出星禮程限時優惠，自即起至9/10的每日11:00至20:00，星禮程會員可享「好友分享買一送一」，邊喝咖啡邊收萌物，這波星巴克新品真的太燒啦！

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

