「林口國家檔案館」試營運免費入場藏驚喜！「WALK IN Café」開幕超美必去

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自國家檔案館臉書粉絲團
圖／取自國家檔案館臉書粉絲團

新北林口近期迎來全新亮點，國家級文化場館「國家檔案館」正式試營運，不僅展廳與庭園免費開放，更意外成為咖啡迷的新去處。館內設置的 WALK IN Café，結合輕食與咖啡飲品，讓前來參觀的遊客，不僅能探索國家檔案與生態園區，還能在陽光灑落的咖啡廳裡享受片刻悠閒。

這間咖啡廳隱身於檔案館二樓，挑高落地玻璃窗設計，白天自然光灑進室內，視野可遠望綠意與城市景色。木質桌椅與綠、咖啡色系沙發搭配，營造出現代卻溫潤的氛圍。無論是一人帶著電腦工作，還是與朋友輕鬆聚會，都能找到舒適的角落，是都市裡難得的靜謐空間。

圖／取自國家檔案館臉書粉絲團
圖／取自國家檔案館臉書粉絲團

在餐飲部分，WALK IN Café主打簡單卻精緻的選項，例如「冰荔枝風味紅茶」（140元），清爽果香融合茶韻，適合午後解渴；「蜂蜜小鬆餅」（99元）則份量剛好，微甜不膩，成為搭配飲品的最佳輕點。咖啡廳名稱「WALK IN」象徵走進空間、也走進彼此生命，正呼應國家檔案館以全民共享為精神的理念。

圖／取自國家檔案館臉書粉絲團
圖／取自國家檔案館臉書粉絲團

交通方面同樣便利，遊客可搭乘桃園機捷至林口A9站，步行至林口轉運站再轉乘免費接駁巴士，即可直達館區。國家檔案館自9月2日起試營運，11月22日將正式揭幕，不僅設有常設展、特展與兒童體驗空間，還保留大片綠地與生態池，結合文化、自然與休閒，讓WALK IN Café成為旅人探索林口時的絕佳中繼站。

圖／取自國家檔案館臉書粉絲團
圖／取自國家檔案館臉書粉絲團

輕食 機捷 鬆餅 咖啡廳 國家檔案館

