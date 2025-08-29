CAFE!N「台南首間門市」開幕！全品項飲品優惠88折，週報還有85折
繼2023年於台南舉辦咖啡快閃活動後，人氣品牌CAFE!N再度回應南部咖啡迷的期待，選址於新光三越台南小北門推出台南首間門市，並於即日起正式展開試營運。這個承載著在地人記憶的百貨據點，如今隨著新店進駐再添新氣象，也象徵著商圈發展與城市文化的延續。位於立賢路轉角的門市外觀簡約清新，雙側獨立出入口搭配大面玻璃窗，讓自然光灑落進室內，營造開放自在的用餐氛圍。
設計上以湖水綠FRP格柵作為空間核心，挑高結構結合中央開放式工作站，創造出視覺焦點與通透感。客席區則延續簡潔配色與細節串聯，無論是臨窗高吧桌、適合雙人小聚的卡座，或是適合短暫休憩的小沙發，都提供多元化選擇。新光門市完整供應CAFE!N系列飲品、輕食與週邊商品，讓民眾在逛街購物之餘，也能享受一杯好咖啡與片刻悠閒。
為慶祝開幕，自8月29日至9月25日推出試營運優惠，會員可享全品項飲品88折、週邊商品三件85折，再加贈限量極萃咖啡球；另有$129加價購PEKO限定冷水杯，以及搭配世界冠軍黑咖啡或拿鐵的熱狗堡折抵優惠。活動細節與數量皆有限，建議咖啡迷把握機會。CAFE!N台南新光門市營業時間為每日9:00至22:00，誠邀旅人與在地居民一同體驗咖啡與空間融合的美好時光。
