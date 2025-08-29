寶可夢快閃店七夕進駐「新光三越台南小北門店」！首次原創周邊1次收藏

台南即將掀起寶可夢旋風！適逢七夕佳節，寶可夢粉絲們引頸期盼的「Pokémon Center POP-UP STORE」快閃店，將於8月29日至9月14日進駐新光三越台南小北門店（也是新光三越台南第三間店新開幕）。這是南部首次迎來寶可夢中心原創商品專區，現場販售多款人氣單品，包括毛絨玩具、寶可夢卡牌、生活雜貨，以及Pokémon Center TAIPEI限定的開幕紀念商品，為台南訓練家們打造專屬的打卡新地標。

圖／取自新光三越 台南小北門店臉書粉絲團

活動期間，粉絲除了能近距離選購心儀寶可夢周邊，還能搶先感受即將於10月16日發售的《寶可夢傳說 Z-A》及《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》熱潮。目前該遊戲已於Pokémon Center TAIPEI開放預購，並附贈限定原創畫冊作為預購特典。隨著系列作核心玩法「超級進化」即將再度登場，快閃店也將以相關布置帶來沉浸式氛圍，讓粉絲提前感受遊戲魅力。

圖／取自新光三越 台南小北門店臉書粉絲團

此次快閃店自8月29日至9月14日每日11:00至22:00營業，地點位於新光三越台南小北門店（台南市北區西門路四段135號）。由於商品數量有限，現場亦可能依人潮實施入場管制，並限定信用卡與LINE Pay付款。建議粉絲提前規劃時間，親臨現場捕捉寶可夢的熱情，將這段期間限定的台南寶可夢體驗收入旅遊行程中。

圖／取自新光三越 台南小北門店臉書粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」