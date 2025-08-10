星冰樂30歲生日！ 星巴克8／11限定「大杯以上買一送一」 爽喝星冰樂、那堤、美式

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

剛過完父親節星巴克買一送一又來了！ 星巴克為了慶祝星冰樂誕生 30 週年，即將在8/11推出「大杯以上買一送一」活動，從冰涼消暑的星冰樂到經典那堤、美式，都能用半價的價格喝到。

星巴克於8/11限時一日，舉辦「星冰樂30週年 好友分享日」活動，當天上午11點到晚上8點，只要至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次最多可享「買二送二」優惠，且飲品需於現場一次領取。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；且不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情需依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/Ln45Oa

