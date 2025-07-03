夏天喝爆這杯！星巴克30週年「紫紅薯奶霜星冰樂」夢幻登場 外送3優惠、買一送一同步開跑

星巴克粉絲準備瘋掉！迎接星冰樂誕生30週年，星巴克在今年夏天不只推出夢幻又吸睛的「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」，還同步祭出超殺的外送優惠，包括買一送一、第二杯半價統統有！

星巴克紫薯系新品「脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵」，使用紅薯糖漿搭配香醇燕麥奶，融合濃縮咖啡打造出甜中帶醇的多層次風味，於7月2日搶先登場。

脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵。圖／星巴克提供

另，慶祝星冰樂誕生30週年，星巴克特別推出新品—「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」，將在7月8日全台門市推出，外觀呈現薰衣草紫色調，杯緣頂部擠上濃郁鮮奶油，再妝點上美人魚尾造型巧克力試片與繽紛彩色糖粒，超夢幻吸睛。無論是愛甜口感的星冰樂控，還是偏好咖啡濃香的瑪奇朵派，這次星巴克推出的「紫紅薯雙星」都能滿足你。

繽紛紫紅薯奶霜星冰樂。圖／星巴克提供

這波還搭配超狂星巴克外送優惠！即日起至7月18日止，foodomo平台每週三、四、五祭出買一送一，只要購買兩杯特大杯且冰熱、風味一致的那堤、特選焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂，就能直接爽拿第二杯；foodpanda平台也從即日起至7月7日推出指定飲品第2杯半價優惠，品項包含焦糖奶香星享那堤、經典紅茶那堤、巧克力可可碎片星冰樂等，7月8日至7/22還有另一波優惠接力，包括「紫紅薯燕麥瑪奇朵」也納入活動清單，及特選馥郁那堤、焦糖可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂，皆享第2杯半價。

圖／翻攝foodomo APP

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