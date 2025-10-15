德國溫泉小鎮奢華遊 「療癒系飯店」整修後重磅回歸

【旅奇傳媒/編輯部報導】乘載了超過150年的歷史、完整收納黑森林的自然風情，德國巴登巴登布萊納公園 Spa 飯店（Brenners Park-Hotel & Spa），在歷經兩年精心整修後，帶著全新套房與客房，於10月重啟大門並開放預訂，歡迎全球旅客再次光臨，感受 Belle Époque（美好年代）的那份細緻優雅，以及更貼近現代旅客需求的設計細節、個人化的療癒體驗。

曾獲得國際旅遊雜誌《康泰納仕》譽為擁有舊世界的魅力、絕佳的服務，也曾讓法蘭克．辛納屈大讚為「最好的飯店」。布萊納公園 Spa 飯店自1872年由安東．阿洛伊斯．布萊納（Anton Alois Brenner）收購，1883年，其子卡米爾．布萊納（Camille Brenner）接手奠定了飯店綜合休閒的旅宿基礎，這座飯店便開始書寫其輝煌燦爛的歷史。

早年飯店不僅接待過訪德的暹羅國王朱拉隆功，在30年代的經濟危機後、二次大戰前，達成接待了4萬名旅客的目標。戰時一度成為法國軍事局總局，戰後，飯店再次回到提供旅人休憩地的角色，在歐特家飯店（Oetker Hotels）經營下，不僅維持當時160間客房的營運，而後更成為德國和法國總理討論法德友好條約的地點，成為幾段重要國際關係歷史的見證人。

▲全新客房展現27種風格的歐洲優雅魅力。 圖：Heavens Portfolio／提供

以設計引領獨特風格回歸

自2023年10月啟動的飯店主建築翻新工程，是由歐特家魯道夫∙奧古斯特．歐特（Rudolf-August Oetker）之女，MM Design 設計公司的貝麗特．道格拉斯（Bergit Douglas）擔綱。她以其擅長將歐洲優雅與個性魅力完美融合的設計風格，將近27種不同風格帶入重新整修的套房與客房，每間都獨具特色。她的女兒瑪麗．凱瑟琳．道格拉斯（Marie-Catherine Douglas），透過藝術收藏品的裝點，豐富了飯店角落。

整體設計靈感源自於19世紀的學院派藝術和英國室內設計的經典元素，採用精美的印花布料、復古書桌，以及來自當地工匠的訂製家具，營造出濃厚的藝術氛圍。室內色彩搭配從陽光般的珊瑚色、柔和的粉藍色到森林綠與象牙白，再加上 Colefax and Fowler、Pierre Frey和De Gournay 品牌的織品與壁紙，為空間增添了溫暖與質感。

在浴室的部分，採用光滑的大理石、現代化的照明系統和衛浴設備，將傳統工藝與現代舒適完美融合。為因應這幾年多代同遊以及慢遊的旅遊風潮，此次翻修工程特別在主建築5樓針對家庭和長住旅客全新打造，提供更多的連通房選擇。

「這不僅僅是重新開業，更是華麗的重生。」布萊納公園Spa飯店總經史蒂芬．博埃許（Stephan Boesch）表示，「我們尊重布倫納斯的卓越歷史，同時創造出貼心精緻的個性化體驗，滿足現代人對旅行和生活方式的追求，在自然美景中，享受舒適與愜意。」

歐特家飯店集團執行長提摩．格魯內特（Timo Gruenert）同時指出，布萊納公園 Spa 飯店始終堅持精緻的個人化服務，他表示，「此次翻新，不僅是設備升級，更賦予了它新的靈魂。這一全新篇章體現了我們對現代奢華的理解：真正的奢華源於我們的核心價值觀－家庭精神、優雅和真摯的關懷。」

▲Spa 中心提供各項服務，令住客感到舒心放鬆。 圖：Heavens Portfolio／提供

煥然一新的身心療癒

位於德國歷史悠久的溫泉名所，布萊納公園 Spa 飯店於1980年代就在飯店內設有一處備有營養膳食廚房的專業醫療診所。1997年內科診療停業，但專業的醫療中心仍持續提供個人化健康諮詢服務。2015年承襲飯店多年來在水療和醫療領域的經驗和專業知識，將飯店主建築旁的歷史建物史蒂芬別墅（Villa Stephanie）重新打造為全新豪華 Spa 中心，與醫療中心合力為旅客提供身心健康的全面服務。

此次重啟大門之際，針對 Spa 與健康養生的服務，飯店更積極將科技診斷與整體療癒概念完美結合。從德國保養名品 Augustinus Bader 臉部護理與排毒療程，到燭光冥想、森林浴，甚至有德國頂尖醫師團隊提供專業指導，Spa 中心可結合醫療中心共同服務，提供放鬆的芳療按摩與保養之餘，更將健康與美導入生活方式為理念，在舒適且私密的環境中，提供旅客卓越的個人化健康方案。

不僅提供放鬆保養的悠閒，也可選擇親近大自然或文化的活動。飯店位處黑森林入口、面對綠樹成蔭的里奇騰塔勒大道（Lichtentaler Allee），可安排一堂草地、山頂瑜伽，或是到葡萄園野餐等戶外活動。亦或是透過飯店專屬的貴賓服務前往費斯特皮爾豪斯音樂廳（Festspielhaus）聆聽歌劇或音樂會、到布林達收藏博物館（Frieder Burda Museum）參觀，前往伊費茨海姆（Iffezheim）看一場刺激的賽馬等，都能讓旅客體驗寧靜與活力兼具的歐洲假期。

▲歷經兩年整修後，德國巴登巴登布萊納公園Spa飯店重磅回歸。 圖：Heavens Portfolio／提供

歷史傳承與永續旅遊的責任

紮根在巴登巴登黑森林地區超過一個半世紀，飯店將維護周遭自然環境與原有的歷史足跡都納入這次主建築大規模翻新工程中，在因應現代旅遊需求的同時，更透過細緻的修復，將悉心保護的19世紀木造橫樑首次對外展示。不僅如此，團隊更掇拾小心翼翼拆除的壁紙與舊織品，重新製作成筆記本、抱枕套或書籤。

建材也與當地企業密切合作，無論是採購木材，還是使用6.5萬塊當地採石場出產的石板瓦修復屋頂。衛浴部分選擇採用德國當代（Dornbracht）所生產的再生衛浴產品，與全新產品相比可減少約40%的二氧化碳排放。此外，飯店改採用由當地集中供熱系統供能的創新暖氣和冷氣技術，可確保住客留宿的舒適度兼顧降低能源耗損。而近300名員工培訓，更鞏固了在地經濟的良性循環與基礎。

布萊納公園 Spa 飯店（Brenners Park-Hotel & Spa）的再次亮相，是延續跨世紀頂級服務的新篇章，更是一處結合休閒度假、健康療癒、文化藝術、美食與自然完美融合的全新度假勝地。

