輕鬆玩歐洲！ 長榮「魅力歐洲」大城市連住＋巴黎浪漫壓軸

想去歐洲旅遊但又不喜歡天天換飯店、搬行李？長榮航空全新2.0版「魅力歐洲」系列幫旅人解決問題！行程主打大城市連住2晚，讓旅程更悠閒自在，還能順遊鄰近熱門景點。搭配長榮航空「台北—巴黎」航線，回程更安排在巴黎停留2晚，浪漫花都一次滿足。以熱門的葡萄牙、 西班牙雙路線為例，旅人可輕鬆玩遍南歐與巴黎！

因應旅客對「旅遊品質」與「舒適度」的高度需求，長榮航空的全新版「魅力歐洲」系列行程，強調以「大城市連住」與「巴黎雙晚壓軸」為核心設計理念，改寫以往歐洲團體旅遊中「天天換飯店、行程緊湊」的刻板印象，帶給旅客更從容悠閒的旅遊體驗。

葡萄牙里斯本洋溢南歐風情。 圖／TTN圖庫

大城市連住2晚 免去舟車勞頓

「魅力歐洲」系列最大亮點，即是以歐洲主要大城市為核心，採取2晚連住的規劃。相較於許多歐洲團體行程每日搬運行李、舟車奔波的疲憊，「魅力歐洲」透過長時間停留，讓旅客能真正走入城市，感受當地生活步調，並以更輕鬆的姿態探索文化與景點。

例如在葡萄牙的里斯本與波多，或西班牙的馬德里與巴塞隆納，皆安排連住飯店，不僅大幅減少旅途疲勞，更能延伸安排遊訪鄰近的特色或熱門景點。旅客白天可輕鬆往返鄰近地區，晚上則能回到熟悉的飯店休憩，旅程舒適度與體驗深度全面提升。

馬德里為西班牙首部，是遊訪西班牙的理想起點。 圖／TTN圖庫

巴黎雙晚壓軸 結合長榮航網打造完美收尾

另一大特色則是航程安排。「魅力歐洲」系列全面搭配長榮航空「台北—巴黎」直航航線，再銜接後段歐洲航點，讓行程動線更順暢。特別值得一提的是，每一行程都規劃於回程前在巴黎連住2晚，讓旅客在完成南歐的文化探索後，能於花都巴黎細細品味法式浪漫。

巴黎段安排包含塞納河遊船、經典地標巡遊，並預留時間讓旅客自由體驗購物、美食與藝術氛圍。長榮航空強調，這樣的設計讓旅程不僅僅是單一國家的遊歷，而是將伊比利半島的熱情奔放，與巴黎的優雅浪漫完整串聯，讓歐洲之旅有一個更難忘的收尾。

南歐雙產品亮相 葡萄牙、西班牙一次到位

「魅力歐洲」系列的南歐代表性行程，分別鎖定葡萄牙與西班牙市場，其中，「葡萄牙│雙主城連泊,法朵饗宴,三遊船,復古電車,百年水力纜車,波多絕美河岸,巴黎雙日遊11日」，行程安排里斯本、波多雙城連泊，結合法朵音樂饗宴、三次主題遊船體驗，以及復古電車與百年水力纜車巡遊，完整展現葡國文化底蘊。結束後轉往巴黎，於花都停留 2 晚，享受浪漫氛圍與經典景緻。

「西班牙│主城連泊,山城海濱小鎮,聖家堂&奎爾公園入內,佛朗明哥秀,Outlet購物,巴黎遊船雙日遊11日」，行程涵蓋馬德里、巴塞隆納雙城，特別安排聖家堂與奎爾公園入內參觀，體驗高第建築藝術的震撼。夜晚欣賞佛朗明哥表演，並安排 Outlets 購物，滿足不同需求。回程同樣於巴黎停留 2 晚，以浪漫花都為旅程收尾

