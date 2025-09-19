FUN菲一夏！ 前進宿霧與鯨鯊共游　杜馬蓋地、錫基霍爾、歐斯陸就是要跳著玩

【文・旅報傳媒】

在海洋奇遇中與鯨鯊、海龜共舞，感受大自然的壯闊脈動；在文化探索中走進錫基霍爾的神秘傳說與宿霧的歷史古蹟，體驗島嶼深層的靈魂；在自然探險裡穿越隱密瀑布與洞穴，感受原始地貌的震撼。整體設計兼顧探險的張力與休憩的節奏，讓旅人能以最舒適的步調，完整擁抱宿霧離島的多層次魅力。

從宿霧的歷史厚度，到杜馬蓋地的慢活日常，再到錫基霍爾的神秘傳說，最後在歐斯陸與鯨鯊共游，這趟旅程可充分體驗菲律賓中南部群島的多樣風貌。在古老教堂裡遇見殖民歷史，在咖啡農場感受當地生活經濟，在巫術儀式中觸碰信仰邊界，在海底與鯨鯊共游時思索人與自然的共存。這片群島，遺世卻不孤立，帶來的不只是旅途的記憶，更是對文化、自然與生命平衡的深刻體悟。

這個位在菲律賓的中南部群島，菲律賓第二大城，被譽為「南方皇后市」，有著「最接近天堂的地方」的美稱，在歷史、人文與自然交織出一幅多元豐富的風貌，吸引著想體驗自然美景、文化遺產和海上活動的旅人。

1521年麥哲倫的到訪為這片土地揭開了與西方接觸的序幕。市中心最具代表性的聖嬰大教堂，供奉著由麥哲倫贈予當地王后的聖嬰像，至今仍是信仰中心，每年一月舉行的聖嬰節（Sinulog）嘉年華則以盛大的舞蹈與祈福活動再現五百年前的歷史情懷。

【中圖】聖嬰大教堂【右圖】聖嬰大教堂外觀 圖／羅印呈 攝影

⭐️ 杜馬蓋地 Dumaguete

歌詠歷史下的原始卻多姿的溫柔鄉

與宿霧的歷史厚度相對應，杜馬蓋地展現的則是南方小鎮的純樸。這裡物價親民，四季如夏，鮮少受颱風侵擾，成為外國退休人士的理想天堂，成為最受歡迎的退休之地之一，也有國際學者推動將其列入聯合國教科文組織世界文化遺產名單。

【左圖】Baslay 咖啡農場【中圖】Noah傳統技藝藝品店。【右圖】西利曼大學(Silliman University)人類學博物館。 圖／羅印呈 攝影

📍 咖啡農場 Baslay

坐落於山區的 Baslay 咖啡農場，是一處綠意盎然、雲霧繚繞的生產基地。這裡的咖啡豆在純淨環境中孕育，經過層層細緻的處理後，送上國際品牌雀巢的生產線，從偏鄉走向世界。農場不僅象徵著品質與專業，更為當地創造了超過 150 個穩定的就業機會，支撐著無數家庭的生計。

西利曼大學（Silliman University）人類學博物館與國家博物館分館，或走進杜馬蓋地大教堂與鐘樓感受信仰氣息，喜歡帶一些出遊戰利品的朋友，在Noah紀念品店挑選伴手禮，為旅程留下南方的溫度。

【左圖】Apo Island【右圖】Bacong教堂 圖／羅印呈 攝影

📍 阿波島 Apo island

島印（Dauin）外海的阿波島（Apo Island）向來被譽為潛水者的天堂，無論選擇輕鬆浮潛，或是背上氧氣瓶深入水下，都有機會與優雅的海龜一同悠游於珊瑚花園之間。島周圍海域孕育了種類繁多的微型海洋生物，從色彩斑斕的熱帶魚群到細膩嬌小的海底生態，早已成為潛客眼中的日常奇蹟。

📍 聖奧古斯丁教堂 Bacong Church

Bacong教堂由奧古斯丁再集會於1865年建成，教堂建築利用磚石所建，1972年被菲律賓國家博物館指定為「國家文化寶藏」。其擁有全省最高的鐘塔，以及最古老的主祭壇的Bacong教堂，內部裝飾有鎏金與彩繪花飾，十分精美；外觀由紅磚砌成展現出殖民時代的莊嚴風格，靜靜守護著小鎮的歲月。

🏡 杜馬蓋地住宿推薦

【左圖】Atlantis Resort【右圖】The Henry 酒店 圖／羅印呈 攝影

① Atlantis Dive Resorts

擁有44間客房。全新裝修的杜馬格特蘭提斯度假村環繞熱帶花園而建，距離世界頂級的潛水勝地之一僅幾分鐘路程，適合熱愛潛水的旅客。

② The Henry Resort Dumaguete

有32間空調客房，則以設計風格打造出舒適的休閒氛圍，地處杜馬蓋地中心，距離黎剎大道和西利曼大學主校區不到15分鐘步行路程。

🔮 錫基霍爾 Siquijor

📍 神秘之島巫師的故鄉

有「巫師之島」之稱的錫基霍爾，這座島嶼長久以來以神秘的治癒儀式聞名。若想感受巫術傳說，Bolo-Bolo Healing是難得的體驗，巫醫透過水、石頭與祈禱進行心靈療癒，為來訪的旅人增添神秘色彩的體驗。在錫基霍爾，可以充分地感受到西方殖民文化與在地巫術相互融合，形成獨特的文化景觀。

【左圖】傳統Bolo Bolo治療體驗(攝影＝許起墉)【右圖】聖依西多修道院 圖／羅印呈 攝影

📍 聖依西多教堂－San Isidro de Labrador Church

聖依西多教堂是菲律賓著名的修道院之一，其白牆紅頂的外觀，既莊嚴又帶有島嶼的純淨。紅磚與石牆留下西班牙殖民的痕跡，是島內居民最重要的精神信仰中心，其記載歷史的印記，迎接著每位旅人的踏足造訪。

圖／羅印呈 攝影

Balete Tree一旁泉水孕育魚群，形成天然魚SPA，遊客可脫鞋浸腳，享受自然趣味；而叢林深處的Cambugahay 瀑布，碧藍水池配上繩索鞦韆，感受趣味。

📍 CoCo Grove Beach and Dive度假村 (上圖右)

CoCo Grove Beach and Dive渡假村擁有800公尺綿延的白色沙灘，擁有96間客房、3個游泳池、3家餐廳、飯店也設置潛水商店和潛水中心等等。飯店風格屬於在地風格的小屋和別墅。

🦈 歐斯陸 Osiob

📍 與鯨鯊共游 起點

圖／許起墉 攝影

搭乘渡輪由杜馬蓋地前往里洛安港（Liloan Port），再轉往歐斯陸，展開與鯨鯊共游的夢幻體驗。這裡的鯨鯊數量穩定，是全球少數能近距離觀賞的地點。牠們龐大的身影從身旁緩緩游過，卻溫馴如同海中的巨人，緩慢優雅的與潛客共遊，嬉鬧驚喜聲讓整個海域好不熱鬧。

然而，隨著觀光熱潮興起，鯨鯊的保育與旅遊發展如何共存，已成為當地政府與居民的共同課題。觀光客帶來經濟收益，卻也挑戰著自然生態的平衡，如何在兩者間取得和諧，是歐斯陸最重要的未來使命。

延伸閱讀>> 長榮航空「魅力歐洲」雙行程 法比荷、荷比盧一次走進西歐精華

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」