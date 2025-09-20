看極光不怕撲空！ 長榮航空「玩美加族」極光看不到退1萬元

【文・旅報傳媒】

對於許多人來說，能親眼見到極光，是夢想清單上必須打勾的1個選項。當夜空劃開一道道綠色的光帶，那種震撼，讓人忍不住屏住呼吸並驚呼：這才是真正的大自然煙火！長榮航空「玩美加族」PAK推出的「阿拉斯加幸福極光之旅8日」，不只要帶旅人直奔極光之都親眼見證這場天際的浪漫奇蹟，還加碼推出「極光保證」—若旅程中沒看到極光，每人退1萬元，如此霸氣的承諾，令許多極光迷立即心動下單！

極光是上天的驚喜，不是人為能控制，但「玩美加族」的極光行程把旅人的「遺憾值」降到最低。行程中每天都有機會追極光，增加遇見的機率，加上看不到極光退費1萬元的「極光保證」更是給足旅人信心。這種敢保證、敢賠付的態度，主因在於費爾班位處極光帶，1年中約有243天可欣賞極光，行程中安排在極光之都費爾班住宿5晚，大幅增加邂逅極光的機會。

極光在天空中舞動，帶給旅人難忘旅遊回憶。 圖／TTN圖庫

要看極光，最怕的就是風吹雪打、寒風吹得鼻子發麻。行程除了在費爾班住宿5晚，還安排2晚前往費爾班郊區的極光小屋，讓旅客能以最舒適的姿態等待極光登場。小屋裡備有桌椅、暖氣、熱茶與咖啡，一邊啜飲熱飲，一邊聊天守候，氣氛宛如極地版的咖啡廳。當領隊喊出「極光來了！」時，大家再走出屋外抬頭仰望，瞬間就能在零下的雪夜裡，與極光面對面，專業又貼心的安排，讓人喜道：「追極光也能追得這麼爽」。

極光小屋獵極光之外，行程還安排入住珍娜溫泉1晚，在零下氣溫裡，跳進冒著熱氣的溫泉，冷與熱在身體交織。想像一下，雪花落在頭上，身體卻是沈浸在熱呼呼的泉水中，頭頂是極光忽隱忽現，又或是在上空舞動，這就是最療癒的「北國限定體驗」，亦是冰與火的完美對比，療癒感直接爆表，帶給旅人難忘的旅遊回憶。另外，住宿在珍娜溫泉的一大好處是，夜晚賞完極光後，不需舟車勞頓返回市區，轉身就能回房休息，甚至先泡上一池暖湯，讓極光與溫泉一同成為旅程的高光時刻。

冬季的費爾班除了追逐極光，還有狗拉雪橇等多樣化玩法。 圖／TTN圖庫

來到阿拉斯加，怎麼能錯過帝王蟹？餐桌上滿滿一大盤紅通通的蟹腳，不只視覺霸氣，蟹肉咬下去更是鮮甜多汁，簡直是大海送上的禮物。行程中安排帝王蟹饗宴，讓饕客們不僅吃到心滿意足，味蕾也留下阿拉斯加的美食味道。

行程不僅鎖定極光，還留下一天完整的自由活動時間。冬季的費爾班有多樣化玩法：狗拉雪橇、冰釣，甚至遠征北極圈，如備受旅人青睞的北極圈1日遊，會帶旅人到北緯66.33度的標誌點合影留念，為旅程增添更多驚喜。

