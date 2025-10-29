陪旅人看世界／領隊導遊「大熊哥」30年專業深受肯定

【文・旅報傳媒】

擔任領隊多年的王智弘（暱稱大熊哥），從1990年代踏入領隊行業，至今已有30個年頭，其足跡跨越紐澳、中南美洲，甚至遠達南極，帶團經驗可謂「全線通吃」，沒有什麼路線能難倒他。

疫情3年，是許多旅遊業人員難熬的日子，大熊哥也不例外，那段時間他被公司派駐澎湖擔任導遊，甚至自己開遊覽車。他笑說，這段經歷把他打磨得更謹慎，並帶回一顆更感恩的心。疫後再度帶團，他更懂得珍惜與客人同行的時光，以及珍惜領隊的工作。

難忘的帶團回憶 全團 機票 被竊

說到帶團回憶，大熊哥印象最深的，莫過於多年前所帶領的僑胞宣慰團。當時他帶著多位藝人、樂隊走訪南美，921地震發生時，他人在巴西，靠外電才得知台灣災情。看到新聞畫面時他心頭一緊，因為影片裡倒塌的建築正是台北的建築物，讓他心繫家人的安危。雪上加霜的是，在阿根廷飯店 check-in時，他的隨身包被竊，裡頭裝著全團的實體機票，最後，他自掏腰包重開票，賠上數十萬元。然而，在南美洲的舞台上，當他看到僑胞遠道而來、聽著熟悉的歌流淚時，他心裡只有一句話：「錢再賺就有，這一刻值得了。」

領隊有光鮮亮麗的一面，但背後的另一面是家庭的犧牲。大熊哥表示，幾乎20多年沒在家過年，總是在異國他鄉陪別人的家人團圓，無法長時間陪伴在家人身旁，是其內心揮之不去的歉意，所以，有時間的話會盡可能陪伴家人。

問他為何擔任領隊30多年仍是樂此不疲？大熊哥笑著說，這份工作就像毒品，會讓人上癮。因為每一次帶團，除了看見世界的壯麗與變化，更能收穫旅客的笑容與掌聲。而那一聲「你是我遇過最好的領隊之一」，就是他持續走下去的最大理由。

