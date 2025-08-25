義大利「多洛米堤」　山與雲之間的寧靜震撼

【圖／文：田欣雲】

擁有18座海拔高度超越3000公尺山峰的多洛米堤，以其獨特的白雲石山脈、高聳岩壁、陡峭懸崖和深邃峽谷聞名於世，可說是義大利東北部阿爾卑斯山脈中最璀璨的瑰寶。2009年，更被聯合國教科文組織列為世界自然遺產。行前，我看過無數張它的照片，但等到親身踏上這片土地，飽覽群峰的千姿百態，心中震撼真是難以言喻呀！每當我以為眼前的山景已達極致，下座山景登場又顛覆了想像。深究多洛米堤的山為何如此迷人？大概是因為欣賞的角度、距離，以及搭配的地景（如教堂、湖泊）不同所致吧。而歷史上的多洛米堤原是奧匈帝國領土，第一次世界大戰後劃歸義大利，因此路上所見指標路牌，大多同時標示義大利文和德文雙重版本，那些戰爭留下的軍事遺跡，依然深藏在大山深處。

▲多洛米堤的山景魅力無窮。

▲路上所見指標的地名有雙語版本。





開門見山賞大景──休斯高原、塞切達山 Alpe di Siusi

多洛米堤面積超過14萬公頃，範圍涵蓋義大利東北多省，提供了豐富的住宿選擇。像我這回入住加爾代納山谷（Val Gardena)轄下的奧蒂塞伊（Ortisei)小鎮，交通便利：搭一趟纜車可達休斯高原；兩趟纜車可抵海拔逾2,500公尺、加爾代納山谷附近最高賞景點的塞切達山。想挑戰多座山峰的一日健行，不妨買張多洛米堤超夏卡（Dolomiti Supersummer Card)一日票，多條纜車路線皆可無限搭乘，精省荷包。

▲住奧蒂塞伊小鎮，方便造訪休斯高原及塞切達。

▲休斯高原綠草如茵，是歐洲最大的高山草原。





搭豔紅色橢圓形纜車前往有「歐洲最大的高山草原」稱號的休斯高原，一出車站，山勢壯闊的薩索倫戈山脈（Sassolungo Group)直接開門見山迎客，完全不來客氣謙虛那套。視線往右掃，是一整片群峰相連，最右手邊則是輪廓像缺了一角的施萊恩山（Sciliar/Schlern)。休斯高原坐擁廣闊綠地以及壯麗山景，四季動人風貌各有不同；春夏季野花遍佈，冬季則成為滑雪勝地。來這裡健行，出纜車站後不妨往右行，先走土路，以逆時針方向下草坡，最後繞回纜車站左手邊的碎石路上行，返回起點，可有效避免下坡走碎石路時容易滑倒。至於來塞切達，能欣賞到的山景更是稜角分明。這兒雖然常被稱為「刀背山」、「刀鋒山」，但遠處的陡峭山脊並非塞切達山本身，而是奧德勒山脈（Gruppo delle dle/Geislergruppe)群峰中的Fermeda、Sas de Mesdi等山峰。出山頂纜車站往左走個10分鐘，明信片般的完美構圖手到擒來。

▲搭橢圓纜車可從山谷直達休斯高原。





多洛米堤明珠──布萊埃斯湖 Lago di Braies

被譽為「多洛米堤珍珠」、「多洛米堤珠寶」的布萊埃斯湖，彷彿一顆鑲嵌在崇山皇冠邊的綠寶石，那碧綠清澈的湖水映著白山，讓我忍不住喟嘆人間仙境也不過如此！相傳曾有野蠻人來這裡採金，卻引起附近的牧羊人覬覦，機智的他們索性開鑿地下泉水、形成湖泊，把財寶通通沉入湖中；而從地理的角度看，倒映塞科費爾山（Croda del Becco/Seekofel)的布萊埃斯湖是個「堰塞湖」，湖水會從地下流走，然後在山谷下游更遠處重新浮現。

▲湖面倒映塞科費爾山，風景宛如仙境。





比起多洛米堤其他健行路線，這裡全長3.7公里的環湖步道坡度更緩，大約1.5到2小時就能走完，非常適合悠閒漫步。我拜訪布萊埃斯湖的日子正值週六假日，許多情侶出遊、家庭扶老攜幼，甚至有不少帶著狗狗出來玩的遊客，為湖畔平添活力。你也可以排隊租艘小船，在湖面上盪起雙槳，感受大自然的純淨氛圍，不過前提是：要得租得到！尤其夏季是布萊埃斯湖的旅遊旺季，中午時段又是熱門中的熱門，等候時間預估可能長達1.5小時。加上周邊停車位有限，夏季時段（7月10日至9月10日）上午9:30至下午4點之間將有交通管制，除非提前付費預約接駁公車、停車場位置或在限制時間外抵達，否則無法直接進入湖區。若P2停車場車位預訂已滿，可另預訂距湖較遠的P1停車場，再轉搭接駁巴士前往；或乾脆早點出發，搶在9點前或更早抵達，租船小塢夏天早上8點就開了，每次可借45分鐘。

▲除了徒步健行，另有單車探索路線。

▲接近正午拍清透湖水上的小船，彷彿漂浮空中。





戶外冒險天堂──克龍普拉茨山 Plan de Corones

冬季是多洛米堤地區滑雪勝地的「克龍普拉茨山」，到夏天則搖身一變，成為戶外活動愛好者的玩樂天堂。搭乘纜車登頂的不只一般遊客，更有不少是帶著越野自行車擠進車廂的騎士，和飛滑翔翼、玩飛行傘、高山健行的玩家。

▲越野自行車從山巔一路奔馳下行，十分刺激。

▲飛行傘玩家從克龍普拉茨山起飛，翱翔天際。

說起克龍普拉茨山最知名的建築，莫過於由英國已故女建築師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid)設計的MMM Corones山嶽博物館。由極限登山家萊茵霍爾德‧梅斯納爾（Reinhold Messner)推動的「梅斯納爾山嶽博物館計畫（Messner Mountain Museum project，簡稱MMM計畫）」共建有6座山嶽博物館，旨在探討人類與山的關係，涵蓋藝術、歷史、冰、山地民族到登山的最高境界等主題。坐落於海拔2,265公尺的MMM Corones，是整個計畫的顛峰之作，札哈‧哈蒂將大部分建築結構隱藏於山體中，企圖減少對環境景觀的影響。內外部建築飾面材料以混凝土為主，呼應「岩石」主題意象；館內展示與主題相關的藝術品、登山裝備、照片及資料等，彷彿一部近代登山發展史，講述人類攀登馬特洪峰、塞羅托雷峰、喬戈里峰等世界名峰的成功與悲劇。雖然館內禁止拍照攝影略感可惜，但也讓我能專心沉浸在展覽中，傾聽傳奇故事，感受登山者的毅力。

▲山頂纜車站附近設有景觀餐廳。

▲MMM Corones大部分的建築主體藏在山中。





旅遊資訊站

多洛米堤山脈位於義大利東北部，橫跨南蒂羅爾、特倫蒂諾和貝盧諾等地，是阿爾卑斯山的重要組成部分，溫帶大陸性氣候，夏季短暫涼爽，冬季漫長寒冷。此區以鋸齒狀峰頂和蒼白岩石地貌著稱，其名源自18世紀法國地質學家德多洛米厄（Déodat de Dolomieu），以特有「白雲石」（dolomite）命名。

幣值：使用歐元（EUR)，1歐元約等於新台幣34元（2025年6月資訊）

時差：義大利時間比台灣晚6小時

電壓與插座：電壓220伏特／50赫茲。插座為歐盟標準F型或義大利L型插頭

航空與入境：搭乘長榮航空「台北－米蘭」直飛航班，抵達米蘭後建議租車自駕前往多洛米堤，另外，台灣旅客持護照入境歐盟觀光免簽證。

參考網站：

．多洛米堤官方旅遊網https://www.dolomites.org/

．加爾代納山谷旅遊資訊http://www.val-gardena.com/en/

．三尖峰停車位預約https://pass.auronzo.info/Frontoffice

．布萊埃斯湖入場預約https://www.prags.bz/en#tickets





