快訊

行李箱塞滿「白色粉末」出境引騷動 日籍男激動喊1句 緝毒犬還清白

吃綜合維他命可能只是浪費錢？醫師揭5個保健食品須知

女童禮貌問「能不能摸警犬」碰一下就收手 牠嫌不夠秒伸爪挽留：多擼點

沁涼解渴的古早滋味　一杯「蓮藕茶」的前世今生

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：洪綉雅】

作者介紹｜洪綉雅

飲食文化文字工作者、《誌村鑑》書系執行編輯暨行政統籌，走讀探查地方風土的故事，細細描繪村里的獨特況味。

蓮藕是蓮屬植物的地下莖，產季約莫是端午蓮子採收後，就有機會在市場菜攤上看到成堆的蓮藕上市。台南白河，一個以蓮花聞名的鄉鎮，自然也出產蓮藕，這裡的孩子，大多有暑假幫忙採收蓮子、曬藕粉的成長經驗。白河周邊鄉鎮如台南官田、六甲，以及嘉義民雄、水上等地，也都是重要的產區。台南人受惠於此，經常可以在街頭轉角，用銅板價買到藕色茶香的沁涼滋味。

▲藕粉製作很費工，先把藕絞成漿經手搓洗出粉，靜置沉澱，反覆過濾再陰乾成一碗一碗。天晴時大姐們拿湯匙刮成片狀，平鋪大網曬個幾日才能大功告成。（圖片提供：臺南市政府觀光旅遊局，攝影：李水財）
▲藕粉製作很費工，先把藕絞成漿經手搓洗出粉，靜置沉澱，反覆過濾再陰乾成一碗一碗。天晴時大姐們拿湯匙刮成片狀，平鋪大網曬個幾日才能大功告成。（圖片提供：臺南市政府觀光旅遊局，攝影：李水財）

　

香氣、色澤，才是品味的關鍵

蓮藕茶喝的是香氣，直接就口一飲而下才嚐得到，這是某回西門路上的蓮藕茶老店女老闆告訴我的。這類以青草茶、蓮藕茶兩樣招牌打天下的台南街頭涼水攤，在市區不算少數，彼此之間招牌字體風格類似，攤位風格也近似的如連鎖店。例如西門路上保安路口就有兩家，永福路臨友愛街轉角也是，店家各自安好，不爭誰是老店，只用茶飲的品質服人。這類茶水攤像是台南版的飲料得來速，品項夠簡單，不用走下機車，有默契的喊一聲「大杯、蓮藕」，十秒內一手交錢一手交「茶」。去年盛暑，記得颱風剛過境南部，農產鄉鎮受到風災打擊，蔬果百樣陸續復原中，藕田也不例外。某天，路過西門路「下大道」攤前，想來一杯蓮藕茶，卻得女老闆一句「沒有蓮藕茶！」心想，「沒有」的意思是「剛開攤還沒煮好？」或真如字面上意思「沒有賣呢？」我不好意思多問，點了杯平常少喝的青草解渴。

▲僅隔著三家店距離的兩家青草店，在車潮往來的西門路上，兩家生意皆好。
▲僅隔著三家店距離的兩家青草店，在車潮往來的西門路上，兩家生意皆好。

▲台南街景經常可以看到在地人安全帽戴著下車買飲品。
▲台南街景經常可以看到在地人安全帽戴著下車買飲品。

▲友愛街上「天忠」複合式兼賣春聯和雜貨店飲品。
▲友愛街上「天忠」複合式兼賣春聯和雜貨店飲品。

正當我要開口問時，女老闆感受到我的疑惑，主動說，「現在的蓮藕還不對，沒有香氣，就不賣了！」原來如此，蓮藕也會也「不對」的時候，既然不對，就沒有賣的必要，而不是透過其他速成的方法來維持生意，對多數的台南老店而言，要替換材料，還得過熟客們這一關。沒得喝，代表攤主堅持著一定的品質，才願意出攤。

▲目前外帶內用一率改為紙杯，這天為了拍攝效果，特地帶了玻璃杯，透光的粉藕色，更彰顯了茶飲的透心涼。
▲目前外帶內用一率改為紙杯，這天為了拍攝效果，特地帶了玻璃杯，透光的粉藕色，更彰顯了茶飲的透心涼。

▲左邊的蓮藕茶和右邊的青草茶，是店裡兩大招牌，飲客各有所好，支持者各眾。
▲左邊的蓮藕茶和右邊的青草茶，是店裡兩大招牌，飲客各有所好，支持者各眾。

▲白河地產的蓮藕粉。
▲白河地產的蓮藕粉。

　

煮蓮藕茶大不易，外帶一杯最省事

青草茶口味端看各家配方喜好，有些店家強調薄荷味帶來的涼感，有些偏好微苦中帶點甘。蓮藕茶就不那麼複雜，蓮藕品質決勝負，另一項關鍵就是煮的功夫和耐心，熬製的時間要夠久，蓮藕茶特有的紅豆、木質香氣才出得來，十分耗工與時間。而我，總覺得青草茶食療的功效略強過蓮藕，我更傾向把這類的涼水茶攤車，當作風味品嚐的選擇，而不刻意追求那些複方青草可能帶來的療效。說到底，南部酷夏喝點涼的，不是應該更輕鬆點嗎？

▲盛產期間，用來煮茶的蓮藕較細且長（左），氣味較香，單價稍低於用來入菜的蓮藕（右）。
▲盛產期間，用來煮茶的蓮藕較細且長（左），氣味較香，單價稍低於用來入菜的蓮藕（右）。

▲大罐容量2000c.c重達兩公斤，相當驚人。
▲大罐容量2000c.c重達兩公斤，相當驚人。

　

做剛剛好的生意就好

變幻萬千的手搖飲，越添越多料，可以入茶的配料也趨於多樣化，蓮藕茶攤卻始終以最純粹的茶湯品質來決勝負。近年觀察，原本不太客製化的老店們，也開始提供無糖的選項。讓習慣點飲料時喊聲「無糖、微糖、少糖」的客人，也能有不一樣的選擇。而我從沒考慮過試試其他比例，我相信店家半世紀以來對甜度的拿捏功力。

女老闆告訴客人，店裡的紅茶買回去可自已加鮮奶，「外面賣鮮奶茶很貴，我們紅茶很好，可以自己加！」那為什麼店裡不多賣鮮奶茶這項呢？我沒有問出口，但從女老闆口中對於淡旺季生意的態度，我心中已有了答案。她說：「我們努力做夏天就好，冬天生意不好就當作邊做邊休息，生意好的時候很辛苦，也是要休息！」店裡始終青草、蓮藕和紅茶三樣，沒有太複雜的菜單，生意，做到剛好就好。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老店 奶茶 暑假

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

影／羅智強、盧秀燕台中合體吃90年肉圓老店 盧分享隱藏版吃法

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

擋掉重金屬讓皮膚亮、腸胃順 醫揭「這」飲料每天喝一杯保護細胞

相關新聞

沁涼解渴的古早滋味　一杯「蓮藕茶」的前世今生

蓮藕是蓮屬植物的地下莖，產季約莫是端午蓮子採收後，就有機會在市場菜攤上看到成堆的蓮藕上市。台南白河，一個以蓮花聞名的鄉鎮，自然也出產蓮藕，這裡的孩子，大多有暑假幫忙採收蓮子、曬藕粉的成長經驗。白河周邊鄉鎮如台南官田、六甲，以及嘉義民雄、水上等地，也都是重要的產區。台南人受惠於此，經常可以在街頭轉角，用銅板價買到藕色茶香的沁涼滋味。

台南日式老宅裡的貓咪天堂！「烤飯糰、起司烤餅」好吃大推 還有貓咪主題商品可以逛

udn走跳美食／涼子是也 台南又有新的貓咪天堂了！高雄超人氣的「角落有貓咖啡廳」進軍台南，在赤崁東街的日式老宅正式登場。這裡前身是日治時期的警察宿舍，如今搖身一變成為貓咪主題咖啡廳超萌的～

中秋連假雙重「煙火驚喜」最長12分鐘！東石海之夏與西螺大橋煙火節活動1次看

今年中秋連假，嘉義與雲林將成為旅遊熱點。睽違一年的「2025東石海之夏」將於10月4日至6日在嘉義東石漁人碼頭盛大回歸，融合音樂會、美食市集與遊樂設施，三天活動預計吸引大批遊客；同時「2025西螺大橋觀光文化節」也將於同時段登場，串連雲嘉兩地，為連假增添濃厚的節慶氣氛。

嘉義火雞肉飯懶人包｜在地人激推TOP5必吃名店，一天三餐都想來一碗！

嘉義火雞肉飯是台灣最具代表性的經典美食之一，香噴噴的雞肉淋上濃郁雞油，再撒上酥脆的油蔥酥，鹹香不膩，成為許多饕客心中無法抗拒的美味，尤其是搭配一碗熱騰騰的味噌湯，更是絕配，沒有味噌湯的火雞肉飯，彷彿少了靈魂。今天就帶你一次吃遍嘉義五間在地人私藏火雞肉飯名店，從早餐到宵夜，一天三餐都能滿足你的味蕾。

2025嘉義光織影舞｜愛麗絲夢遊仙境×迪士尼 夢幻光影登場

夜晚的嘉義不再只是城市，而是一場光影與藝術交織的童話派對！從9米巨型裝置到30米光影隧道，嘉義北香湖公園將化身光之舞台，等你一起沉浸其中。

台南「南洋椰香咖哩」口袋名單！湯頭濃郁夠味 咖哩控必收藏

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 【香自漫研咖哩】南洋椰香咖哩 台南咖哩 香自漫研咖哩，喜歡品嘗各式咖哩的我這家一直收藏在口袋名單中，終於找到時間前往啦～ 之前在民生路餐車時期我就一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。