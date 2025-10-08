逾50年歷史花蓮舊旅社變身環保認證旅宿　感受溫暖「無印風」老宅新生

離玉里火車站步行5分鐘就到的「山鄰山林青年文旅」，前身是在地擁有逾50年歷史的「新新大旅社」，老屋更新計畫的執行者，由來自台中的磐鈺團隊攜手無印良品（MUJI RENOVATION）打造。因台中前往玉里的旅程需繞行「303度」方位，加上玉里又被山林環繞，所以這間外觀潔白的新生旅宿被命名為「山鄰山林」，代表之間的轉變與連結。

2025-10-08 08:00