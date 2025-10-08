逾50年歷史花蓮舊旅社變身環保認證旅宿 感受溫暖「無印風」老宅新生
【圖／文：行遍天下】
離玉里火車站步行5分鐘就到的「山鄰山林青年文旅」，前身是在地擁有逾50年歷史的「新新大旅社」，老屋更新計畫的執行者，由來自台中的磐鈺團隊攜手無印良品（MUJI RENOVATION）打造。因台中前往玉里的旅程需繞行「303度」方位，加上玉里又被山林環繞，所以這間外觀潔白的新生旅宿被命名為「山鄰山林」，代表之間的轉變與連結。
借鑒MUJI無印良品在空間改造的豐富經驗，團隊在規劃山鄰山林時，特別引入「減法設計」理念，營造極簡、舒適且溫暖的氛圍，同時減少老宅新生所產生的廢棄物。旅店計有28間房，適合單人到多人入住，房型多元，其中設計最獨特的當屬獨享房，將傳統上下鋪拆解成「散落的木盒子」，透過木拉門提供彈性，讓旅客可自由選擇交流或享有獨立小房間。在實踐連結在地與永續環保的理念上，山鄰山林也相當積極，不僅保留了舊旅社的原始外觀、中庭磚牆及樓梯的馬賽克瓷磚，傳承歷史記憶；也協助當地小農設計包裝及推廣商品；旅宿硬體部分，更導入太陽能板並廣泛使用透明玻璃以引進自然光，減少能源消耗，經過一番努力，使文旅榮獲「銅級環保旅館」認證肯定，為綠色永續行動盡一份心力。
店家資訊
山鄰山林青年文旅
地址：花蓮縣玉里鎮大同路228號
電話：03-888-7228
網址：www.forest3030hostel.com.tw/
價位：獨享房單人軟墊780元起，雙人軟墊1,080元起；獨立背包房1,080元起；經典雙床房2,280元起，雅緻六人房4,380元起，詳見官網。
