《穿著Prada的惡魔2》上映在即掀話題！美國影城推「精品包爆米花桶」時尚感爆棚

隨著經典時尚電影續作 「The Devil Wears Prada 2 」即將於5月1日上映，美國影城也搭上電影話題推出限定周邊。美國連鎖影城 AMC Theatres 近日宣布推出「精品包爆米花桶」，將爆米花容器設計成紅色精品手提包造型，外型宛如時尚品牌包款，並搭配高跟鞋吊飾與金屬鑰匙圈，象徵電影中的時尚元素。消息曝光後在社群掀起討論，不少影迷笑稱「拿著精品包裝爆米花看電影，時尚度直接拉滿」。

圖／取自AMC Threatresig粉絲團

《穿著Prada的惡魔2》延續2006年經典電影 The Devil Wears Prada 的故事背景，聚焦時尚產業與媒體圈的權力與競爭。第一集由 Meryl Streep 飾演強勢時尚女魔頭米蘭達、Anne Hathaway 飾演初入職場的助理安德莉亞，Emily Blunt 則飾演刻薄卻專業的助理艾蜜莉，三人精彩互動讓電影成為經典職場電影。續集預計延續時尚產業的權力角力與角色關係，也讓影迷相當期待。

圖／取自AMC Threatresig粉絲團

隨著續集上映倒數，不少電影院開始推出限定周邊商品，其中以AMC推出的「精品包爆米花桶」最受關注。該爆米花桶外觀模仿時尚手提包，裝滿爆米花後就像提著精品袋進影廳，甚至標榜購買還包含一份大份爆米花。結合電影的時尚主題與收藏話題，這款周邊在網路上迅速引發討論，也讓影迷直呼「還沒看電影就先想收藏爆米花桶」，若有到美國影城的讀者，歡迎朝聖精品爆米花桶吧！

圖／取自AMC Threatresig粉絲團

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