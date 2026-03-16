「億萬富豪的天堂」佛羅里達棕櫚灣 百年歷史地標The Vineta Hotel優雅重生

【旅奇傳媒/編輯部報導】以巴黎布里斯托飯店（Le Bristol Paris）、南法昂蒂布豪海角飯店（Hotel du Cap-Eden-Roc）等經典奢華飯店聞名的「歐特家飯店集團」（Oetker Hotels），正式進軍美國市場。品牌與合作夥伴魯本兄弟（Reuben Brothers）攜手在美國佛羅里達棕櫚灣全面翻新一幢建於1926年的地標飯店「The Vineta Hotel」，於日前宣布開幕，並加入該品牌「Masterpiece Hotels」系列。

此次翻新計畫由活躍於巴黎、紐約與倫敦的知名室內設計師 Tino Zervudachi 領軍，其設計公司「ZRM」與倫敦團隊攜手建築事務所「Spina O’Rourke & Partners」，重新規劃飯店公共空間及41間客房與套房，為這座歷史建築注入嶄新風貌。

「歐特家飯店」執行長 Timo Gruenert 表示：「這是品牌歷史上的重要里程碑，我們迎來在美國的第一家 Masterpiece Hotel。許多長期忠誠顧客經常造訪或居住於棕櫚灘，我們期待透過 The Vineta Hotel，將歐特家飯店所代表的家族精神、優雅風格與真誠待客之道帶到這個迷人的目的地。」

魯本兄弟公司代表Jamie Reuben也指出：「棕櫚灘對我與家人而言別具意義，我們非常期待 The Vineta Hotel 的開幕。結合歐特家飯店品牌精緻且備受推崇的奢華待客之道，我相信這家飯店將很快成為棕櫚灘世代傳承的重要地標。」

▲翻新後的「The Vineta Hotel」日前於佛羅里達棕櫚灣開幕。 圖：Heavens Portfolio／提供

設計風格：當歐洲優雅遇見棕櫚灘明亮風情

「The Vineta Hotel」的外觀保留了棕櫚灘著名的地中海復興式（Mediterranean Revival）建築風格。室內設計師 Tino Zervudachi 則在空間中加入波浪圖騰、羽毛與棕櫚印花、以及星空元素，營造出輕盈而富詩意的氛圍。41間客房與套房以白色與藍色亞麻織品為主調，搭配柔和自然色彩與溫暖蜂蜜色調點綴，呈現寧靜舒適的度假氛圍。

Tino Zervudachi 表示：「整體設計融合歐洲優雅與棕櫚灘的明亮氣息。俐落線條、層次質感與柔和色彩交織出平衡，同時融入威尼斯風格元素，例如水磨石地板、客製化威尼斯灰泥牆面以及源自1930年代泥灰浮雕的靈感。透過圖案、比例與工藝細節，我們希望打造一隅優雅簡潔又充滿愉悅與活力的21世紀棕櫚灘風格空間。」

▲飯店餐廳提供正宗地中海料理。 圖：Heavens Portfolio／提供

餐飲體驗：地中海風味與法國蔚藍海岸經典交會

飯店餐廳「Coco’s」由行政主廚 Brian Rodriguez 主導，以正宗地中海料理為招牌。在開幕同時，首次宣布品牌跨館合作，引入南法姐妹飯店昂蒂布伊甸豪海角飯店的經典菜色。昂蒂布伊甸豪海角飯店行政主廚 Sébastien Brod 與甜點主廚 Tarek Ahamada 共同參與菜單設計，呈現多道來自該飯店的招牌料理，包括「Steak Diane」與「Eden Roc Sea Bass」。

「Coco’s」亦設有寬敞的海鮮吧，供應每日精選生魚料理、地中海紅蝦薄片與招牌 Vineta 海鮮塔。其他菜式涵蓋炭烤緬因龍蝦、頂級肉類料理，以及從燉小牛膝配燉飯到松露奶油手工寬麵等義式料理。白天時段則提供手工披薩、龍蝦庫克三明治及多款沙拉。

餐廳空間以珊瑚色調為基底，搭配植栽、棕櫚與花卉元素，營造如地中海花園般的氛圍。中央以紅色義大利大理石吧台作為視覺焦點，而隱藏其中的豹紋圖案則巧妙致敬此地過去的酒廊「Leopard Lounge」。至於飯店現在的酒吧則以 Pierre Frey Le Manach 手工織品搭配李子色大理石桌，營造溫暖的靜謐空間。戶外庭園有盛開的九重葛環繞修復後的原始鐵門，是日夜皆宜的用餐地。

復古泳池與老派悠閒

泳池旁的「Pool House Bistro」以復古風格設計，精緻格架與波浪形細節營造出輕鬆愜意的午餐氛圍。餐廳供應來自南法昂蒂布姊妹飯店住客專屬義式餐廳「Giovanni’s」的招牌披薩，以及多款海鮮料理。菜單同時包含地中海經典開胃輕食、伊比利火腿搭配番茄麵包、花園蔬菜拼盤與清爽沙拉，也提供紐英倫龍蝦堡與雞肉總匯三明治等經典美式料理。

「The Vineta Hotel」的泳池亦是此次重新開幕的重點設計，採用客製化馬賽克拼貼圖案與貝殼造型泳池梯，靈感源自棕櫚灘建築特色。搭配舒適躺椅與綠意景觀，打造市中心難得一見的寧靜綠洲。飯店同時提供客房健身設備、泳池畔晨間瑜伽與私人教練服務，讓旅客在度假期間依然保持活力。

此外，獨具巧思的「À La Cart」單點服務概念將實踐在隨處可見的小推車上，從香檳到美妝品牌，不時為住客帶來驚喜體驗。若想前往海灘，飯店亦可安排專屬海邊休憩區，讓賓客輕鬆享受棕櫚灘的陽光與海景。

▲「The Vineta Hotel」以全新面貌開啟百年後的新篇章。 圖：Heavens Portfolio／提供

百年歷史再啟新篇章

飯店原建築始於1926年美國房地產興盛時期，當時曾以「Lido-Venice」為名開業，爾後更名為「The Vineta」，並經營了50年。1980年代曾短暫作為公寓使用後，該物業於1989年以「The Chesterfield」的名義重新開業，並於2022年關閉。2026年春季，飯店再次以原名「The Vineta Hotel」開啟百年後的新篇章。

飯店總經理 Emanuela Setterberg Di Vivo 表示：「The Vineta 一直屬於棕櫚灘。團隊的角色，是傾聽它的歷史、尊重它的性格，並以細緻與溫柔的方式重新修復它，同時融入現代優雅。我們誠摯地邀請全球旅客以愉悅且自然優雅的方式來體驗棕櫚灘，很榮幸能歡迎大家來到這個擁有豐富歷史又煥然一新的地方。」

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