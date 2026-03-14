台灣星巴克「哈利波特」聯名搶先曝光！魔法限定飲品與周邊開賣1次看

星巴克台灣近日在官方社群平台釋出神秘預告影片，畫面中可見象徵霍格華茲學院的元素與《哈利波特》標誌，並寫下「是時候準備揭曉了」，即將於 2026年3月23日正式公布聯名內容。這也是台灣官方首次釋出《哈利波特》聯名訊息，消息一出立即引發粉絲熱議，外界普遍推測星巴克即將推出魔法世界主題系列。

圖／取自各國星巴克粉絲專頁

根據目前曝光資訊，星巴克此次攜手華納兄弟探索全球消費產品部門合作，將《哈利波特》魔法世界帶進亞太地區門市，包含台灣在內共12個市場同步推出相關活動。聯名內容除了主題飲品外，也預計帶來多款收藏系周邊商品，讓粉絲在咖啡時光中感受魔法氛圍。

圖／取自各國星巴克粉絲專頁

飲品方面，預計將以《哈利波特》世界中知名的糖果店「蜂蜜公爵（Honeydukes）」為靈感打造特色風味。飲品以香草基底結合蜂蜜與佛手柑風味爆爆珍珠，入口時會帶來微酸柑橘香氣與爆裂口感，呈現彷彿魔法糖果般的趣味層次。

圖／取自各國星巴克粉絲專頁

此外，聯名周邊也備受期待，包括霍格華茲學院主題馬克杯、大釜造型隨行杯、魔杖元素杯款，以及穿著哈利波特造型服裝的Bearista小熊鑰匙圈等收藏商品，整體品項預計超過20款（詳細台灣販售商品以實際官方公布為主）。

圖／取自各國星巴克粉絲專頁

隨著星巴克台灣3月23日揭曉完整內容，這波結合咖啡與魔法世界的跨界合作，也讓不少哈利波特迷提前準備搶收藏。

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