徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

樺加沙逼近「不排除達強颱」 氣象署估最快周日海警、下周一陸警

美劇《六人行》粉絲看過來！中央公園1:1場景咖啡館落腳時代廣場，預計秋季開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自©Warner Bros/Courtesy Everett Collection
圖／翻攝自©Warner Bros/Courtesy Everett Collection

美國紐約旅遊又多了一個話題打卡點！受到經典情境喜劇《六人行》（Friends）啟發的實體咖啡館「Central Perk」將在時代廣場設置首家永久門市，預定於2025年秋季對外營業。新店選在第七大道與47街交口的時代廣場黃金地段，主打把劇中溫馨氛圍用現代手法重現，讓旅客在觀光路線上多了一處兼具懷舊與打卡感的停留點。

圖／翻攝自©Warner Bros/Courtesy Everett Collection
圖／翻攝自©Warner Bros/Courtesy Everett Collection

餐飲與空間設計方面，官方表示新店將供應手工咖啡、以劇集為靈感的餐點與限定飲品，並由《頂級大廚》（Top Chef）評委、詹姆斯·比爾德獎得主湯姆·科利奇奧（Tom Colicchio）擔任菜單顧問，提升料理與咖啡品質的同時保留「朋友聚會」的輕鬆調性。店內規劃也會有受劇中著名橘色沙發啟發的休憩區，並販售複刻周邊與專屬咖啡配方，方便旅客選購帶走做紀念。

圖／翻攝自©Warner Bros/Courtesy Everett Collection
圖／翻攝自©Warner Bros/Courtesy Everett Collection

對想把行程排進紐約旅遊行程的民眾來說，這家Central Perk提供的不只是拍照場景——它同時承接了從波士頓首店累積的經營經驗，屬於Warner Bros. Discovery 與中央咖啡公司（Central Perk Coffee Co. / CenPer Holdings）合作的擴展計畫之一，預期將成為時代廣場又一個吸引影視迷與國內外旅客的新據點。建議出發前關注官方公布的開幕日與營業時間，以便將這站納入紐約的觀光路線吧！

美劇《六人行》粉絲看過來！中央公園1:1場景咖啡館落腳時代廣場，預計秋季開幕

