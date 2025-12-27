快訊

台北航線稱霸全球！OAG公布2025最繁忙國際航線「台北－香港」穩坐世界No.1，東京也上榜

2025年全球最繁忙國際航線排行榜出爐，台灣再度站上國際航空舞台焦點。全球最大航空大數據公司 OAG（Official Aviation Guide）公布最新統計指出，與台北相關的航線表現亮眼，其中「台北－香港」航線蟬聯全球最繁忙跨境航線冠軍，「台北－東京成田」也持續擠進全球前十，顯示台北在亞洲與國際航空網絡中的關鍵地位。

根據 OAG 數據，2025 年「台北－香港」航線提供約 680 萬個座位數，年增 1%，雖仍較 2019 年少 14%，但已連續在 2019、2024 與 2025 年穩居全球跨境航線榜首。該航線今年共有 7 家航空公司投入營運，平均單程票價約 115 美元，較去年下降 6%，不僅航班密集、選擇多元，也持續吸引商務、轉機與觀光旅客往返，成為台北最具代表性的國際空中門戶。

此外，亞洲航線在全球排行榜中佔據主導地位，前十名中多達 7 條位於亞洲，反映區域旅遊與商務往來的強勁復甦動能。台北作為東北亞與東南亞的重要樞紐，不僅與香港維持高密度連結，也透過東京等航點深化國際航網，強化轉運與觀光能量。

OAG 分析指出，2025 年全球航空運能成長主要集中於亞洲與中東地區，顯示旅遊市場快速回溫。隨著票價趨於親民、航班供給持續增加，台北相關航線的亮眼表現，不僅象徵台灣航空市場的韌性，也為入境旅遊與區域交流注入新動能，進一步鞏固台北在全球旅遊版圖中的重要角色。

