「台南直飛日本」正式啟航！還有7城市蒸氣浴、場館與景點「憑身分證統統免費」省超過8000元

從台南出發直飛日本，旅程變得更加迷人！隨著台灣虎航陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線，南台灣旅客前往日本不必再舟車勞頓，而台南市政府也為這趟旅程加碼驚喜，宣布自2026年1月1日起，台南市民只要攜帶市民卡或身分證正本，走訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7座友誼城市，就能在多達28個人氣景點享有台南人專屬優惠，為旅途增添實實在在的幸福感。

圖／台灣虎航提供

圖／台灣虎航提供

不同於以往僅止於交通或套票的合作模式，這次優惠是由城市對城市直接洽談，讓專屬福利真正走進旅人的行程裡。從壯闊神秘的山口縣秋芳洞、詩意濃厚的山寺芭蕉記念館，到溫泉蒸氣繚繞的別府街景，台南市民在旅途中不只是觀光客，更像是被熱情迎接的老朋友，感受跨國城市之間的溫度。

圖／台灣虎航提供

台南市長黃偉哲近年積極推動台南機場國際航線，在市府團隊與觀光公協會努力下，台南－熊本直航已於12月23日正式啟航，黃偉哲也親自率團搭乘首航班機前往日本交流，為後續觀光合作鋪路。如今，這份交流成果轉化為市民看得見、用得到的旅遊優惠，讓台南直飛日本不只便利，更充滿驚喜。

圖／台灣虎航提供

實際走訪優惠景點，省錢同樣有感。像是別府鐵輪蒸氣浴原價920日圓直接免入浴費，秋芳洞成人票現省350日圓，別府樂天地、湯都Pia Hamawaki等景點也都有數百日圓折扣；若一路從山口玩到九州，累積下來可省約7,000至8,000日圓以上，正好多吃一頓溫泉料理，或再多住一晚特色旅宿，真的划算！

最後，台南市府提醒，優惠需出示市民卡或身分證正本，相關景點與內容以官方公告網站為準。這個冬天，不妨從台南起飛，帶著專屬於台南人的旅行通行證，慢慢走進日本各地風景，把城市交流，變成一段值得回味的旅程。優惠詳情參考官方網站（https://reurl.cc/7bbe8d）。

圖／台灣虎航提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」