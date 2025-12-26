出國超實用觀察！ 一眼秒分辨「中日韓旅客」4萬網友笑噴：太真實了啦

海外旅遊超實用觀察！ 在海外旅遊時，放眼望去滿街都是亞洲臉孔，但你有發現中、日、韓三國旅客的氣質與穿搭完全不同嗎？ 近日一名日本網友分享精準帶點搞笑的「辨識法」，從旅遊型態到穿搭風格一針見血，文章曝光後瞬間爆紅，吸引超過4萬多名網友按讚，直呼：「這觀察太寫實了！」

這名日本網友根據自己在各地旅行後，在社群平台X分享觀察，整理出中日韓遊客的「獨特特徵」，不過他也特別強調，這只是個人主觀感受哦～一起來看看他怎麼說！

● 日本遊客：獨旅達人，背包超實用但有點土

該名日本網友觀察到，日本旅客的出國型態多半以「獨自旅行」居多，穿搭特徵則是偏好穿著材質輕盈、隨風擺動的「飄逸長裙」。不過原 PO 也吐槽，日本人常會背著造型稍嫌土氣、以實用為主的側背肩背包，這種「微過時感」反而成了辨認日本人的標誌之一。

● 韓國遊客：海苔頭配「杯麵」羽絨衣，情侶檔穿搭超時尚

韓國旅客則是以「情侶檔」出遊佔大宗。在造型方面，男性常見像「韓國海苔」般整齊厚實的髮型，而到了冬天，韓國人彷彿有統一制服，每個人都穿著像《大英雄天團》角色「杯麵」那樣蓬鬆厚重的長版羽絨衣，臉上再掛一副「Gentle Monster」的墨鏡，被原 PO 戲稱這簡直是韓國人的「現代民族服裝」。

● 中國遊客：熱鬧家族出遊，「樂高式」配色超大膽

至於中國遊客，最常見的就是「全家出動」的大家族旅遊模式。原 PO 指出，中國旅客的服裝配色通常非常大膽鮮豔，遠看就像是「樂高積木」的配色；此外，他也幽默提到，中國家庭中常能見到「非常有活力（吵鬧）」的孩子，以及採取「放任主義」的家長，強烈的存在感讓人很難不注意到。

分辨中日韓「3大關鍵」瘋傳，辨識這國「杯麵羽絨衣」是標配(情境示意圖)。圖／AI生成

這則貼文引起廣大討論、紛紛留言，有網友分享自己的私房辨別法提出「眼神測試：嘗試與對方對視並點頭，日本人通常會下意識點頭回禮，韓國人會一臉困惑，中國人則大多沒反應」，還有人說語言使用也是關鍵，「日本人會努力嘗試說當地語言，韓國人傾向說英語，而中國人通常不論對方說什麼，都會堅持用中文回應」。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」