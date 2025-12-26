用AI聰明省錢！ Google Flight Deals AI 飛行優惠：用一句話，找到你的便宜機票

Google Flight Deals AI，讓你用一句話描述旅行靈感，即刻找到低於歷史均價的便宜機票。本文深入解析 2025 最新功能、台灣可用性、歷史票價判讀與使用流程，帶你用科技重新定義旅行規劃。

Google Flight Deals AI 飛行優惠是什麼？

Google Flight Deals AI 飛行優惠是什麼？你有聽過現在很紅的 Google Flight Deals AI 飛行優惠嗎？這是一項結合人工智慧與大數據分析的創新功能，徹底簡化了以往找便宜機票的繁瑣流程。

身為追求精打細算的自助旅行控，你是否也常為了省旅費、一再比較機票價格而苦惱？需要多平台交叉比價、手動篩選條件，甚至還要查歷史價格曲線──現在，Google Flight Deals AI 幫你把這一切「一句話」做到！

如果你心中早就有旅程畫面，只苦於不懂怎麼變便宜現實，把你腦袋裡的旅行夢想自動化輸出成實際可預訂的優惠，現在只要自然描述旅行想像，像是「過年帶小孩去沖繩」、「週末想追海邊夕陽」、「秋天賞楓秘境」，系統中的 AI 會自動解讀行程意圖與旅遊偏好，在 300 多家合作夥伴中搜尋所有相關航班，迅速為你盤點最接近你心中理想的航線及日期。

AI 比價演算法如何運作？

台北出發週末輕旅行攻略！用 Google Flight Deals 尋找超值便宜機票 圖片來源｜翻攝自 Google Flight Deals

你不再需要自己開 Excel 表格，一格格紀錄去年最低價──Google Flights AI 比你還勤快，Google Flights 會主動比對同航線近 12 個月之內最低票價的中位數，當 AI 檢測到某些航班價格足足便宜 20% 以上，即會以「比平常便宜」醒目標示，並加註「% off」貼紙或原價刪除線，讓消費者完全看得見有沒有「撿到便宜」。不僅如此，介面同時也會列出目前最便宜、熱門度最高的班次，搭配過去平均價格，協助旅人判斷是否該「現在就下手」。

目標受眾：想省錢、愛方便的旅遊消費者

如果你熱愛自助行，又總在機票比價中快放棄，Google Flight Deals AI 就像你旅遊路上的神隊友。

簡單輸入靈感關鍵字，AI 就把最有感的折扣直接擺到你面前。對於重視 CP 值的背包客、職場小資族或是家庭旅遊規劃者來說，省時省力又能安全把關預算。

Google Flights AI 如何將靈感變訂單？

Google Flights AI 飛行優惠的亮點在於打破傳統搜尋必須「目的地、日期、轉機點、班機數量」逐一設定的侷限。

舉例來說，假設使用者在搜尋欄輸入「週末台灣出發、沿海小旅行」，AI 將自動推敲時間點（最近的週五－週日）、可能的熱門航線（如沖繩、福岡等），然後彙整出下半年這些城市的所有特價班次、折扣比例與平均票價，並以圖卡或清單形式清楚對照。

FAQ

Q：台灣現在能夠使用 Google Flight Deals 嗎？

A：可以，此功能現已覆蓋超過 200 個國家和地區，支援 60 多種語言。

Q：美國國內航班最低價格是什麼時候？

A：最低價格為出發前 39 天（23-51 天為低價範圍）。

Q：美國飛國際航班最低價格是什麼時候？

A：最低價格已於出發前 49 天或以上公佈。

Q：最便宜的旅遊日期是什麼時候？

A：仍是週一至週三（比週末航班便宜約 13%）。最後，與直飛航班相比，中途停留平均可節省約 22% 的費用。資料來源：Ready, set, jet: Trends and tips for 2025 holiday travel

Q：Google Flight Deals 功能還有什麼限制嗎？

A：尚未支援「多城市」、「多出發地」、「特殊乘客（如孩童）」或「4人以上團體」、「超長期預訂（遠期旅遊）」、「自訂轉機點」等複雜需求。

使用流程

1.在 Google Flights「Flight Deals」入口頁啟動搜尋功能。

2.用自然語言打出旅行靈感，例如「週末來趟海邊小旅行」。

3.系統自動配對符合敘述的航點、最適合的班次與過去一年平均價格。

注意事項

．某些平台無法搜得特價票，需搭配官方/旅行社網站查證。

．報價可能含燃油費用、行李規則需詳閱。

．建議避開熱門假期、提早規劃可省更多。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

https://www.xinmedia.com/article/304093