用AI聰明省錢！ Google Flight Deals AI 飛行優惠：用一句話，找到你的便宜機票

欣傳媒
圖／翻攝自 Google Flight Deals、欣傳媒提供
圖／翻攝自 Google Flight Deals、欣傳媒提供

Google Flight Deals AI，讓你用一句話描述旅行靈感，即刻找到低於歷史均價的便宜機票。本文深入解析 2025 最新功能、台灣可用性、歷史票價判讀與使用流程，帶你用科技重新定義旅行規劃。

Google Flight Deals AI 飛行優惠是什麼？

Google Flight Deals AI 飛行優惠是什麼？你有聽過現在很紅的 Google Flight Deals AI 飛行優惠嗎？這是一項結合人工智慧與大數據分析的創新功能，徹底簡化了以往找便宜機票的繁瑣流程。

身為追求精打細算的自助旅行控，你是否也常為了省旅費、一再比較機票價格而苦惱？需要多平台交叉比價、手動篩選條件，甚至還要查歷史價格曲線──現在，Google Flight Deals AI 幫你把這一切「一句話」做到！

如果你心中早就有旅程畫面，只苦於不懂怎麼變便宜現實，把你腦袋裡的旅行夢想自動化輸出成實際可預訂的優惠，現在只要自然描述旅行想像，像是「過年帶小孩去沖繩」、「週末想追海邊夕陽」、「秋天賞楓秘境」，系統中的 AI 會自動解讀行程意圖與旅遊偏好，在 300 多家合作夥伴中搜尋所有相關航班，迅速為你盤點最接近你心中理想的航線及日期。

AI 比價演算法如何運作？

台北出發週末輕旅行攻略！用 Google Flight Deals 尋找超值便宜機票 圖片來源｜翻攝自 Google Flight Deals
台北出發週末輕旅行攻略！用 Google Flight Deals 尋找超值便宜機票 圖片來源｜翻攝自 Google Flight Deals

你不再需要自己開 Excel 表格，一格格紀錄去年最低價──Google Flights AI 比你還勤快，Google Flights 會主動比對同航線近 12 個月之內最低票價的中位數，當 AI 檢測到某些航班價格足足便宜 20% 以上，即會以「比平常便宜」醒目標示，並加註「% off」貼紙或原價刪除線，讓消費者完全看得見有沒有「撿到便宜」。不僅如此，介面同時也會列出目前最便宜、熱門度最高的班次，搭配過去平均價格，協助旅人判斷是否該「現在就下手」。

目標受眾：想省錢、愛方便的旅遊消費者

如果你熱愛自助行，又總在機票比價中快放棄，Google Flight Deals AI 就像你旅遊路上的神隊友。

簡單輸入靈感關鍵字，AI 就把最有感的折扣直接擺到你面前。對於重視 CP 值的背包客、職場小資族或是家庭旅遊規劃者來說，省時省力又能安全把關預算。

Google Flights AI 如何將靈感變訂單？

Google Flights AI 飛行優惠的亮點在於打破傳統搜尋必須「目的地、日期、轉機點、班機數量」逐一設定的侷限。

舉例來說，假設使用者在搜尋欄輸入「週末台灣出發、沿海小旅行」，AI 將自動推敲時間點（最近的週五－週日）、可能的熱門航線（如沖繩、福岡等），然後彙整出下半年這些城市的所有特價班次、折扣比例與平均票價，並以圖卡或清單形式清楚對照。

FAQ

Q：台灣現在能夠使用 Google Flight Deals 嗎？

A：可以，此功能現已覆蓋超過 200 個國家和地區，支援 60 多種語言。

Q：美國國內航班最低價格是什麼時候？

A：最低價格為出發前 39 天（23-51 天為低價範圍）。

Q：美國飛國際航班最低價格是什麼時候？

A：最低價格已於出發前 49 天或以上公佈。

Q：最便宜的旅遊日期是什麼時候？

A：仍是週一至週三（比週末航班便宜約 13%）。最後，與直飛航班相比，中途停留平均可節省約 22% 的費用。資料來源：Ready, set, jet: Trends and tips for 2025 holiday travel

Q：Google Flight Deals 功能還有什麼限制嗎？

A：尚未支援「多城市」、「多出發地」、「特殊乘客（如孩童）」或「4人以上團體」、「超長期預訂（遠期旅遊）」、「自訂轉機點」等複雜需求。

使用流程

1.在 Google Flights「Flight Deals」入口頁啟動搜尋功能。

2.用自然語言打出旅行靈感，例如「週末來趟海邊小旅行」。

3.系統自動配對符合敘述的航點、最適合的班次與過去一年平均價格。

注意事項

．某些平台無法搜得特價票，需搭配官方/旅行社網站查證。

．報價可能含燃油費用、行李規則需詳閱。

．建議避開熱門假期、提早規劃可省更多。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

https://www.xinmedia.com/article/304093

欣傳媒

用AI聰明省錢！ Google Flight Deals AI 飛行優惠：用一句話，找到你的便宜機票

Google Flight Deals AI，讓你用一句話描述旅行靈感，即刻找到低於歷史均價的便宜機票。本文深入解析 2025 最新功能、台灣可用性、歷史票價判讀與使用流程，帶你用科技重新定義旅行規劃

