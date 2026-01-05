從鹽田到餐桌：臺鹽如何用科技、文化與生活智慧，重塑與海共生的未來

從鹽田到永續現場：臺鹽重新定義「鹽」的角色

臺鹽董事長丁彥哲表示，企業談永續，不能只停留在口號，而是一套必須落實於經營每個環節的「必要管理」。他將臺鹽在永續或ESG中的角色，清楚定位為一個「全方位的海洋價值守護者與轉譯者」——不只是守護海洋資源的安全與純淨，更要把來自海洋的價值，轉譯為社會能理解、能參與的行動。從確保食鹽這項戰略物資的品質安全，到檢視製程與物流的減碳可能；從將鹽田轉化為環境教育場域，到結合科研優勢與地方共好，臺鹽的永續實踐橫跨產品、環境、教育與產業創新，試圖在產業責任與社會價值之間，建立一條長期而可持續的路徑。

不再曬鹽的關鍵抉擇：食安與環境風險下的轉型

丁彥哲指出，臺鹽早在 2002 年便全面停止傳統天然曬鹽，關鍵原因在於對「食安與環境風險」的審慎評估。隨著環境變遷與海洋污染風險升高，即使標榜天然的曬鹽，也可能伴隨塑膠微粒、重金屬與環境荷爾蒙等難以控管的隱憂；再加上曬鹽高度仰賴天候、土地與人力，產量不穩定，難以長期支撐作為民生戰略物資的食用鹽供應，臺鹽因此選擇轉向更可控的科技製鹽模式。

面對日益複雜的海洋環境，臺鹽建立一套嚴謹的科技過濾機制。從苗栗通霄外海離岸1580公尺、海平面12公尺下的海域，抽取相對潔淨的海水；再透過奈米等級的「離子交換膜電透析」及「三效蒸發」製程，濾除塑膠微粒、重金屬與環境賀爾蒙等有害物質，從取水源頭到製程層層把關，確保每一粒鹽的純淨與安全，達到零重金屬、微塑膠零檢出的高標準，也成為臺鹽現代製鹽體系的核心。

七股鹽山：從產鹽重地到文化與環境教育基地

台南七股，曾是台灣規模最大的天然曬鹽場，也是許多世代鹽工揮汗工作的地方。隨著臺鹽停止傳統曬鹽，七股不再以「產量」為核心，而是被重新定位為承載鹽業歷史與環境教育的文化基地。園區內保留約六層樓高的鹽山，成為見證台灣鹽業發展的重要地標，讓民眾能直觀感受早年鹽業以大量土地支撐產出的產業景觀。

苗栗通霄精鹽廠：現代科技製鹽的食安堡壘

如果說七股鹽山承載的是台灣鹽業的歷史記憶，那麼依丁彥哲的定位，苗栗通霄精鹽廠則代表臺鹽面向當代與未來的核心價值——以科技守護食安，並與在地生活緊密連結的現代製鹽基地。

不同於七股強調慢遊與古法體驗，通霄不再曬鹽，而是目前供應全台約八成食用鹽的重要生產基地。園區透過展示取水管線與現代化製程，讓民眾親眼看見臺鹽如何從潮間帶以外的海域取水，並以科技過濾重金屬與塑膠微粒，將原本「看不見」的食安防線，轉化為可理解、可被信賴的製鹽過程。

在丁彥哲眼中，通霄精鹽廠不只是工廠，更是一處食安教育現場。這裡同時肩負台灣食用鹽的戰略庫存任務，讓鹽業從過去看天吃飯，轉變為高度可控、可預期的現代體系。除了製鹽與安全，通霄也將製程巧妙轉化為休閒體驗。園區內的「海洋溫泉泡腳池」，利用製鹽過程中產生的溫熱海水，將工業副產物轉為療癒設施，讓民眾在放鬆之餘，也更直觀理解鹽、水與海洋的循環關係。

此外，通霄精鹽廠鄰近白沙屯拱天宮，成為信徒參拜後的重要順遊據點。臺鹽透過與地方政府及廟方合作，讓製鹽基地走進地方生活圈，從生產場域轉化為被在地認同的公共空間。

從產品到供應鏈：把 ESG 落實成看得見的改變

在七股與通霄，民眾看見的是鹽的歷史、科技與環境教育；但在這些體驗背後，臺鹽真正投入的，還包括一套更長期的研發與管理思維。丁彥哲指出，觀光工廠不只是展示成果的場域，更像是一扇窗口，讓消費者理解臺鹽如何把「永續」落實到包材設計、物流系統，甚至是從海岸環境中延伸出的生技研發。從生產現場到實驗室，臺鹽試圖讓永續不只被看見，也能被理解與信任。

丁彥哲強調，減少包材不是口號，而是一場從產品設計到供應鏈管理的 ESG 總體檢。以台塩海洋鹼性離子水為例，瓶身導入 25% rPET 回收材質，並同步減重近 20%，降低原生塑膠使用；同時臺鹽也推出「無瓶標」版本，透過箱購模式減少標籤膜料等一次性包材。

但所有減量措施皆以「食安優先」為前提。考量瓶裝水可能處於高溫運輸環境，臺鹽在確保瓶身穩定、不釋出有害物質的前提下，逐步測試減量極限。除此之外，臺鹽也透過優化物流動線、減少重複搬運，以直運模式降低運輸碳排，讓永續實踐從產品延伸至整體供應鏈。

在包材與供應鏈上做減法的同時，臺鹽也在研發端選擇做加法。董事長指出，作為一個靠海起家的企業，臺鹽不只思考如何降低環境負擔，也持續從海岸環境中尋找新價值，將自然賦予的生命力轉化為長期發展的創新能量。

臺鹽將研發目光投向濱海植物。這些植物在高鹽分、強風與貧瘠環境中仍能存活，展現出強韌的「耐逆境」特性。臺鹽憑藉自有實驗室與研發團隊，對其成分進行分析與萃取，找出支撐生命力的關鍵，並轉化為對人體有益的原料。

從鹽與水、海藻洗沐用品，到濱海植物的生技應用，臺鹽延續「來自大海」的品牌核心，結合天然與科學，回應現代人對健康與美的需求，也為永續轉型開啟更多可能。

站在堤岸與餐桌之間：董事長的土地情感與生活哲學

在談完減碳策略與研發布局後，丁彥哲的語氣不自覺地放慢，話題回到土地本身。他坦言，自己私心最喜歡的，其實是海邊。每次走進七股鹽山，迎著海風站在鹽田旁，他總會有一種「真的正在和這片土地連接」的感覺，那是一種城市裡無法複製的身體記憶。對他而言，七股不只是觀光工廠，而是一個能讓人靜下來、重新感受土地呼吸的地方。

通霄也有一段讓他難以忘懷的時刻。某次巡廠時，他跨過工廠，走到外頭的堤岸查看取水管線，陽光灑落在海面上，那一刻的寧靜與開闊，讓他突然想起自己在雲林台西海邊長大的童年。雖然風景不同，但那種與海相伴的感受，卻讓他重新找回走進鹽業的初心——不是為了產量，而是對土地與海洋的敬意。

也正是在這樣的時刻，丁董不再只是企業管理者，而更像一位分享生活智慧的過來人。他笑說，自己其實很愛吃豆花，但現在外面一碗豆花動輒六、七十元，「加個料就更貴」，不如在家自己做。於是，原本被視為製鹽副產品的「鹽滷」，在他口中成了再日常不過的生活好物。只要把約 5cc 的鹽滷加入豆漿，放進電鍋蒸熟，再煮點糖水，「真的做就成功」。他甚至會研究哪一牌豆漿蛋白質夠、比較容易凝固，這種親自動手的實驗精神，讓鹽不再只是工業製程的一環，而是重新回到廚房、回到生活裡，被使用、被感受。

除了豆花，他也分享煮飯時滴一兩滴鹽滷，米飯會更粒粒分明；甚至在咖啡裡加一滴，能讓風味少一點澀、多一點回甘。他笑著說，喝一杯鹽滷咖啡，也算是在支持永續，讓現場氣氛瞬間輕鬆起來。

然而，這些生活化的分享，背後其實有著更深的心意。丁彥哲認為，對於從沒看過曬鹽、煮鹽過程的孩子而言，「鹽滷做豆花」是一堂最好的食農教育。當小朋友親眼看著液態豆漿在鹽滷作用下慢慢凝固，那一句「原來豆花是這樣來的」，往往比課本上的說明更深刻，也更能理解「取之於海」的真正含義。

從堤岸上吹海風的片刻，到餐桌上親手完成的一碗豆花，丁董談的從來不只是鹽的製程，而是鹽如何回到生活、回到記憶裡。他希望人們記得，每一粒鹽、每一滴鹽滷，背後都是土地、大海與時間共同累積的結果；而懂得使用、懂得珍惜，本身，就是一種最溫柔、也最長久的永續。

