快訊

合歡山雪花符號頻出現 武嶺見追雪車潮、入夜將封路

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

理想的極境邀請 勇闖格陵蘭、北極圈 日蝕下的維京航線壯麗啟航

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
前進66.5°的北極圈，與北極熊等極地動物同歡。　圖：shutterstock／來源
前進66.5°的北極圈，與北極熊等極地動物同歡。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】夢想有多遠大，足跡就有多悠長！是否曾想像過，在日蝕的奇幻天象下，航行於北極圈的壯麗海域？一場結合天文奇觀、自然極境與文化探索的超長航程，等你出發！

▲荷蘭鹿特丹必訪景點之一「繽紛方塊屋」。　圖：shutterstock／來源
▲荷蘭鹿特丹必訪景點之一「繽紛方塊屋」。　圖：shutterstock／來源

跟著理想旅遊登上荷美旗艦遊輪「新史特丹號」（Nieuw Statendam），展開「日蝕下的維京航線、環冰島、格陵蘭-北極圈航行之旅34日」從荷蘭啟程，勇闖格陵蘭、冰島、挪威峽灣，深度暢遊體驗前所未有的壯麗冒險。

▲荷美遊輪「新史特丹號」是結合經典優雅與現代奢華的海上殿堂。　圖：理想旅遊／提供
▲荷美遊輪「新史特丹號」是結合經典優雅與現代奢華的海上殿堂。　圖：理想旅遊／提供

「新史特丹號」（Nieuw Statendam）是荷美遊輪旗下的中大型豪華郵輪，以典雅設計結合現代奢華設施，成為精緻海上旅遊的代表。船上餐飲選擇多元，有高端牛排、海鮮料理、亞洲風味餐飲、法式海鮮餐廳與義式料理，不論是正式晚宴或輕鬆小食，都能享受高品質的美味。

除了舌尖饗宴，在船上安排全程入住陽台艙，也不容錯過欣賞荷美遊輪五星級古典音樂遊輪的細緻典雅，欣賞滿載全美最高人氣一流表演的「海上音樂廳」，在音樂饗宴中大呼過癮，不管是海上或陸地，每一刻都精彩。

▲漂浮於日蝕之境，感受海上巡航天文奇旅。　圖：shutterstock／來源
▲漂浮於日蝕之境，感受海上巡航天文奇旅。　圖：shutterstock／來源

日蝕奇觀・航程中的天文盛典

旅程亮點之一，乃在航程中親眼見證日蝕。當太陽與月亮在極地天空交錯，海面映照出神秘的光影，整個世界都在迎接這場宇宙間的奇幻變化。旅人將在甲板上迎來一場無與倫比的天文盛典，短短幾分鐘的全蝕時刻，海上氛圍凝結成一種難以言喻的震撼與寧靜，此情此景猶如深度洗禮，讓每位參與者都能留下永生難忘的回憶。

▲挪威呂瑟峽灣－聖壇岩健行，俯瞰震撼峽灣景觀。　圖：shutterstock／來源
▲挪威呂瑟峽灣－聖壇岩健行，俯瞰震撼峽灣景觀。　圖：shutterstock／來源

維京航線・重返北歐傳奇

航程以「維京航線」為主題，帶領旅人走訪北歐沿岸的古老港口與文化遺跡。從挪威峽灣到冰島火山，沿途的景致宛如史詩般展開。將在古老的維京傳說中，感受航海民族的勇敢與智慧，並在現代舒適的郵輪上，享受高端旅遊的極致體驗。

▲冰島格倫達菲厄澤小鎮迷人景色。　圖：shutterstock／來源
▲冰島格倫達菲厄澤小鎮迷人景色。　圖：shutterstock／來源

環冰島・火山與冰川的雙重奏

冰島是地球上最奇特的島嶼之一，擁有火山、冰川、溫泉與瀑布的多重景觀。旅程中特別安排環島航行，讓旅人能在短短數日內，完整欣賞冰島的自然奇觀。你可以在藍湖溫泉中放鬆身心，也能在冰川邊緣感受大自然的震撼。這是一場「火與冰」的雙重奏，讓旅程更添戲劇張力。

▲在格陵蘭島體驗冰海奇航，見證巨大冰山之姿。　圖：shutterstock／來源
▲在格陵蘭島體驗冰海奇航，見證巨大冰山之姿。　圖：shutterstock／來源

格陵蘭・世界盡頭的冰雪國度

航程更深入格陵蘭，這片世界盡頭的冰雪國度。巨大的冰山漂浮在海面，北極光在夜空中舞動，旅人將在這裡體驗最純粹的自然力量。格陵蘭的原住民文化也充滿魅力，傳統的因紐特生活方式，讓人重新思考人與自然的關係。

從北極門戶努克到格陵蘭南端小鎮那諾塔利克，來上一場獨特的冰海奇航，有機會見到海豹、座頭鯨和小鬚鯨，以及各式各樣的海鳥。這是一場文化與自然的深度交流，讓旅程不只是觀光，更是心靈的洗禮，還可品嚐由浮冰現場製作的冰飲滋味。

▲格陵蘭南部多彩小鎮「卡科爾托克」，是文化與歷史的交匯地。　圖：理想旅遊／提供
▲格陵蘭南部多彩小鎮「卡科爾托克」，是文化與歷史的交匯地。　圖：理想旅遊／提供

北極圈航行・挑戰極境

航程將跨越北極圈，帶領旅人挑戰極境，這不僅是地理上的突破，更是心靈上的勇氣。當郵輪航行於極地海域，旅人將感受到「世界盡頭」的震撼，這是一場屬於勇者的旅程，讓每位參與者都能在回憶中，留下「我曾到過北極圈」的驕傲。

理想旅遊一生一次系列，挑戰「日蝕下的維京航線、環冰島、格陵蘭北極圈航行之旅34日」，讓旅行不只是一次旅行，更是跨越時間與空間的夢想。從日蝕奇觀到北極圈挑戰，從冰島火山到格陵蘭冰川，這趟旅程將帶給你前所未有的震撼與感動。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北極 冰川 遊輪

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

麗晶七海郵輪偕同GHA 推2027~2028年度尊尚禮賓計劃

郵輪行程「菲律賓變沖繩」 旅客求助無門…交通部3個月公告定型化契約

郵輪旅行不是每個人都喜歡 專家建議5類人直接搭飛機就好

超過4000人…丹麥將對被強制節育的格陵蘭婦女提供賠償

相關新聞

關島最大度假村 PIC華麗轉型「主題樂園」軟硬體設施全面升級

【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有關島最大水上樂園的太平洋島度假村（PacificIsland Club Guam，以下簡稱 PIC），為強化遊客體驗，已於2024年4月將傳統的「水上樂園度假村」，轉換為「

Amadeus最新研究顯示：2025年全球旅客對科技使用需求升溫

旅行總是滿懷期待，但過程中難免伴隨不確定性。Amadeus公布最新研究《互連旅程：未來10年科技將如何改變旅遊》指出，面對不斷變動的旅遊環境，全球旅客正以前所未有的速度擁抱科技，希望藉由科技與AI工具改善旅行體驗。從規劃、機場流程到旅途中更新資訊...

遼闊國度的華麗且日常　揭開「莫斯科」神祕面紗

在「雙普會」舉行的幾個月前，我來到正受國際制裁的俄羅斯莫斯科街頭，熟悉的速食品牌有了新名字，日常倚賴的金融工具在此全數失靈，不方便是必然，但旅行中親身經歷的所見所聞，卻讓人從多元角度，認識這遼闊國度的首善之都：既樣板又真實，既日常且華麗，見證夾縫中求生的智慧，也看見嚴肅面容下的溫情。

全球最佳航空排名出爐 這間航空奪回第一寶座！台灣航空名次曝光

全球航空評比今年最新出爐，中東與歐洲航空公司再度展現強勢競爭力。專門協助旅客爭取航班延誤賠償的國際機構「AirHelp」公布2025年「全球最佳航空公司」排行榜，...

黑色星期五「大洋郵輪對折優惠」！跨全球、超過170趟航程

以美食饗宴與獨特航線譽滿全球的大洋郵輪，宣布2025年「黑色星期五」優惠提前亮相，包括2026年及2027年超過170趟...

Bula！ 放鬆慢活、多元人文海島風貌　體驗斐濟樂活慢時光

來到南太平洋上的由300多座島嶼組成的熱帶天堂——斐濟，從蒼翠的熱帶雨林到繽紛的珊瑚礁，為旅人帶來截然不同的體驗。斐濟的原住民與台灣都是南島語系，如今更融合了印度裔、華裔等，展現獨特多元的島嶼風貌。從登上斐濟航空開始，你就會進入「Fiji Time」，意即慢活、放鬆的節奏，人們熱情地以斐濟語「Bula」打招呼，以「Vinaka」道謝，學會這兩個字，就能拉近與當地人的距離。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。